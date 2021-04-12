عاجل.. إصابة شخصين فى إطلاق نار خارج مستشفى بـ باريس

جدة - نرمين السيد - وكانت فرنسا شد شهدت منذ عدة أسابيع حادث إطلاق نار أسفر عن إصابة شخصين فى مدينة رين. ورجحت السلطات الفرنسية أن حادث إطلاق النار ناجم عن تصفية حسابات بين عصابات المخدرات فى المدينة، وفتحت تحقيقا جنائيا في الحادث.

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