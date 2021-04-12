إسرائيل: الموساد أحبط محاولة إيرانية لاستدراج إسرائيليين وخطفهم

جدة - نرمين السيد - قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، إن جهاز الاستخبارات الإسرائيلى "الموساد" أحبط محاولة إيرانية لاستدراج إسرائيليين لاجتماعات ثم خطفهم، حسبما نقلت قناة "العربية" منذ قليل.





وكانت إيران توعدت إسرائيل، اليوم الإثنين، بـ"انتقام"، بعدما تعرضت منشأة نطنز النووية فى محافظة أصفهان وسط البلاد، لـ هجوم أدى إلى تعطلها عن العمل. وقال وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف، خلال استضافته من قبل لجنة الأمن القومى فى إيران، سوف ننتقم من إسرائيل نفسها، وستصبح منشأة نطنز النووية أقوى من ذى قبل.

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