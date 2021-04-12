مقتل شخص بإطلاق نار فى باريس.. والشرطة الفرنسية تفرض طوقا أمنيا

جدة - نرمين السيد - وقال المصدر إن شخصا لقى حتفه وأصيب آخر ويتلقى العلاج فى المستشفى بالدائرة السادسة عشرة التى أصيب أمامها بالرصاص. وأكد المصدر أنه لا يوجد شيء معروف حتى الآن عن دوافع الهجوم، مشيرا إلى أن الشرطة فرضت طوقا أمنيا بحثا عن الهارب.

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