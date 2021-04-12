نتنياهو: إسرائيل ستواصل الدفاع عن نفسها ضد ”العدوان” الإيراني

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال لقائه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إنه "لا يوجد تهديد في الشرق الأوسط أخطر من الذي يمثله النظام المتعصب في إيران".
وأضاف أن "إيران لم تتخل قط عن سعيها لامتلاك أسلحة نووية، لكننا لن نسمح لإيران بامتلاك قدرات نووية".
وقال نتنياهو "سياستي كرئيس وزراء إسرائيل واضحة: لن أسمح لإيران بالحصول على السلاح النووي الذي ستستخدمه في تنفيذ تهديداتها بحرب تطهير عرقي لمحو إسرائيل".
وشدد نتنياهو على أن إسرائيل ستستمر في "الدفاع عن نفسها ضد إرهاب إيران وعدوانها".
وكان وزير الدفاع الأمريكي أكد في أول زيارة له لإسرائيل التزام إدارة الرئيس جو بايدن بحماية أمن واستقرار إسرائيل، وتفوقها العسكري في الشرق الأوسط.
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