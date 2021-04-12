مقتل شخص وإصابة آخر إثر إطلاق نار في باريس

قتل شخص وأصيب آخر إثر حادث إطلاق نار أمام مستشفى في باريس.
وقال مصدر في الشرطة الفرنسية، إن شخصين كانا أمام مستشفى في باريس تعرضا لإطلاق نار مما أدى إلى مقتل أحدهما وإصابة آخر.
وأضاف أن المهاجم فر على متن دراجة نارية.
ووفق مصدر مطلع على التحقيق، فإن الحادث وقع أمام مستشفى هنري دونان في الدائرة السادسة عشرة من باريس، وهو مستشفى خاص تابع للصليب الأحمر الفرنسي.
وذكر المصدر بأن المصاب يتلقى العلاج في المستشفى ذاته.
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