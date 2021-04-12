كيفية صلاة التراويح رمضان 2021 – 1442 في المنزل طريقة الصلاة

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عمر شويل - جدة طريقة صلاة التراويح في المنزل رمضان 2021 للجماعة وللفرد، في ظل الظروف السائدة والتي ينتشر خلالها وباء ’’كوفيد-19’’، يمكنكم اللجوء إلي تجنب الزحامات قدر الإمكان، وقد حدد المسؤولين عن أداء تراويح هذا العام، ولكن بتشديد الإجراءات الاحترازية، لهذا سنتعرف معكم علي كيفية صلاة التراويح رمضان 1442 بالمنزل، مع إرفاق دعاء التراويح من السنة النبوية وترديد ادعيه شهر رمضان.

كيفية صلاة التراويح رمضان 2021 في البيت

يتم أداء صلاة القيام والتي يتم تسميتها بالتراويح في شهر رمضان المبارك، بطريقة مبسطة، حيث يكون عدد ركعات التراويح غير محدد، ولكن أفضل عدد والذي يتبعه الكثيرين هو 8 ركعات، ويتم بعدهم أداء صلاة ركعتي الشفع والوتر، ليصبح الإجمالي أحد عشرة ركعة، وسنتعرف الآن علي طريقة أداء الصلاة للتراويح بكل سهولة، وسنتعرف معكم تعليمات هامة الآن، وهذه التعليمات توضح لنا الأوضاع المخصصة لصلاة الجماعة في الأسرة.

يجب الالتزام بهذه الأوضاع خلال تأدية الصلاة، وسنتعرف معكم علي طريقة التأدية بالفيديو والشرح المبسط الآن.

كيف اصلي التراويح في المنزل

نتعرف معكم الآن علي كيفية صلاة التراويح شهر رمضان 2021 في البيت، وذلك حيث تُؤدّى صلاة التراويح ركعتين كأداء غيرها من الصلوات؛ فيستقبل المصلّي القبلة متوضّئاً، ويكبّر تكبيرة الإحرام، ويضع يده اليمنى على اليسرى أسفل صدره، ويقرأ دعاء الاستفتاح سرّاً، ثم يقرأ الفاتحة وما تيسّر من القرآن الكريم، ثم يركع مكبّراً، ويقول في ركوعه: “سبحان ربي العظيم”.

ثم يرفع رأسه من الركوع قائلاً: “سمع الله لِمَن حمِده، ربّنا ولك الحمد”، ثم ينزل ساجداً، ويقول في سجوده: “سبحان ربي الأعلى”، ثم يرفع من السجود ويجلس، ويقول: “ربِّ اغفر لي”، ثم يسجد مرّةً ثانية، ويقول في سجوده كما قال في السجدة الأولى، ثم يقوم للركعة الثانية، ويفعل فيها ما فعله في الركعة الأولى، فإذا انتهى من أداء الركعة الثانية يجلس ويقرأ التشهّد والصلاة الإبراهيمية، ثم يسلّم عن يمينه ويساره قائلاً: “السلام عليكم ورحمة الله”.

طريقة صلاة التراويح في المنزل

نتعرف معكم علي كيفية صلاة القيام في رمضان 2021 بالمنزل، ويمكنكم ترديد دعاء التراويح بما يفتح الله به عليكم.

أرفقنا إليكم خطوات صلاة القيام في البيت، مع التعرف علي كيفية صلاة التراويح رمضان 2021 في المنزل.