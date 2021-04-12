نظام نور يشهد حالياً بحث مكثف من قبل السادة أولياء الأمور الراغبين في معرفة نتائج أولادهم اعتباراً من الصفوف الأولي من رياض الأطفال وحتى الثاني الابتدائي، ثم من الثالث الابتدائي وحتى السادس الابتدائي، وأيضاً الطلاب في المرحلتين المتوسطة والثانوية، كما يقوم السادة أولياء الأمور حالياً بالتسجيل في الروضة عبر نظام نور.

خطوات اطلاع ولي الأمر على أشعار النتيجة في نظام نور ومنصة مدرستي 1442

يمكن لولي الأمر الاطلاع عن أشعار نتيجة ولده من حسابه في نظام نور وذلك عبر اتباع الخطوات الآتية:-

* يقوم ولي الأمر بالدخول على نظام نور.

* يقوم بإدخال الاسم وكلمة المرور ورمز التحقق البشري ثم تسجيل دخول.

* يقوم ولي الأمر باختيار التقارير.

* يقوم باختيار إشعار الفترات.

* يقوم باختيار الفصل الدراسي ثم الفترة الثالثة ثم الضغط على أبحث.

ما هو نظام نور؟

نظام نور هو أحد المنصات الإلكترونية التابعة لوزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، وقد تم تأسيسه منذ سنوات لتقديم عدد من الخدمات الإلكترونية التابعة لوزارة التعليم وعلى رأسها:-

* إعلان نتائج الطلاب في كافة الصفوف الدراسية بمرحلة التعليم العام.

* تسجيل الروضة.

* تسجيل طالب مستجد في الصف الأول الابتدائي.

وغيرها من مجموعة من الخدمات الإلكترونية الأخرى.

كذلك فإنه يمكن لولي الأمر طباعة إشعار بالدرجات عبر منصة مدرستي، حيث أتاحت منصة مدرستي التعليمية والتي دشنتها وزارة التعليم مع بدء الدراسة في العام الدراسي الجديد 1442، وذلك كمنصة تعليمية تستخدم في نظام التعليم عن بعد عوضاً عن الحضور الفعلي للمدارس بسبب الخوف من تفشي جائحة كورونا المستجد، حيث استخدمت منصة مدرستي بنجاح في إنهاء المناهج الدراسية وأيضاً في حضور الاختبارات سواء الفترية أو اختبارات الفصل الدراسي الأول أو الفصل الدراسي الثاني 1442.