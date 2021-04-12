تحميل صور تهنئة رمضان 2021-1442 Ramadan Kareem لمباركة حلول اول ايام رمضان فى مصر والسعودية

صور تهنئة رمضان أعاده الله على الأم الإسلامية بالخير واليمن والبركات، مع اقتراب شهر رمضان الكريم، وتبدأ بتبادل إرسال البرقيات ورسائل التهنئة المليئة بالعبارات وتكون عبارة عن رسائل أو صور متنوعة جميلة وتعبر عن المودة والمحبة والمعايدة من القلب لكل الأصدقاء والأقارب والأحباب، ولأي شخص يرغب في معايدته وتهنئته، فلا يجب على أي مسلم مع قدوم رمضان يتخاصمان وإذا حدث يبدئون بالمصالحة وتقديم الحب والخير والنقاء وصفاء النية من الداخل، حتى تبدأ صيام الشهر الكريم مع أداء الصلاة بهذا الشهر المبارك المليء بالخير والبركة، ونحن اليوم سوف نقدم لكم باقة كبيرة من صور رمضان لعام 2021 على أن تكون جديدة، وبإمكانك إرسالها ومعايدة الأصدقاء والأحباب عبارة عن رسائل على الواتس أب أو خلفيات ورمزيات على الهاتف المحمول، أو كصورة لبروفايل الصفحة الشخصية الخاصة بك.

صور تهنئة رمضان

نحمد الله أن بلغنا شهر شعبان وندعو الله أن يبارك لنا في أعمارنا ويبلغنا شهر رمضان الكريم شهر الخير والمغفرة والرحمة وشهر العتق من النار، على حسب الرؤية الفلكية التي قد تبدأ فلكياً بيوم الثلاثاء الموافق 13 من شهر أبريل وعلى أن تكون عدد ساعات الصيام باليوم الأول أكثر من 14 ساعة وعدد أيام شهر رمضان 30 يوم وأخر يوم صيام 15 ساعة صيام.

رسائل تهنة شهر رمضان

نقدم لك أطيب وأرق التهاني مع اقتراب شهر الطاعة والصيام وندعو الله أن يعود عليكم بخير.

يا الله بلغ حبيبي هذا الشهر وأغفر له واعنه على الصيام والقيام تمام صالح الأعمال.

أمانينا تسابق تهانينا وسعادتنا تسبق تحياتنا ومبارك عليك شهر رمضان الفضيل.

كل عام وأنت ومن تحب بألف صحف وخير وعافية.

نبارك لكم هذا الشهر ونسألكم الدعاء بالخير والبركات، كل عام وأنتم بخير متعكم الله بالصحة والسعادة.

صور تهنئة رمضان