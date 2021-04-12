لندن ـ وكالات: دأب الكثيرون منذ بداية أزمة كورونا على تنظيف وتعقيم مشتريات البقالة لحماية أنفسهم من الفيروس، لكن الدلائل تشير بشكل متزايد أن هذا الأمر قد لا يكون ضروريا على الإطلاق. وبخلاف ما كان يعتقد في السابق، تشير الأبحاث الجديدة إلى أن احتمال التقاط فيروس كورونا عن طريق لمس الأسطح والأشياء الملوثة، بما في ذلك مشتريات البقالة، ومقابض الأبواب، ومقاعد المراحيض ضعيف بشكل كبير. ويقول الباحثون إن عمليات التنظيف والتعقيم المبالغ فيها ليست أكثر من مضيعة للوقت، بل ويمكن أن تعطي انطباعا زائفا بالأمان، وتشتت انتباه الناس عن مكامن الخطر الحقيقية. وعندما يكون شخص ما مصابا بفيروس كورونا، يمكن أن ينقل العدوى للآخرين عن طريق هواء الزفير الذي يطلقه، سواء ظهرت عليه أعراض المرض أم لم تظهر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعقيم مشتريات البقالة لا يحمي من كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.