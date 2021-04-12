عمرة واحدة فقط فـي رمضان للمطعمين

الرياض ـ وكالات: كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية عدد المرات التي يمكن للمحصنين من فيروس “كورونا” المستجد، المسبب لمرض “كوفيد19” المستفيدين من تطبيقي “توكلنا” و”اعتمرنا” حجز التصاريح لأداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك، وأعلنت وزارة الحج والعمرة، في بيان أنه يمكن للمستفيد أداء مناسك العمرة مرة واحدة في شهر رمضان المبارك.

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