بسبب انتهاكات حقوق الإنسان..عقوبات أوروبية على 4 كيانات و8 مسؤولين إيرانيين

جدة - نرمين السيد - وبحسب المجلس فإن الإجراءات شملت عقوبات على 4 كيانات و8 مسؤولين إيرانيين، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.
يشار إلى أن هذه العقوبات قد فرضت فى 2011 وتم تمديدها سنويا. وهى تطال عسكريين رفيعى المستوى وقضاة ومدعين ومسؤولين فى الشرطة أو فى الاستخبارات وقادة قوات مسلحة ومدراء سجون.
ولقد فرضت هذه العقوبات بعد قمع مظاهرات نظمتها المعارضة ضد إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدى نجاد المثيرة للجدل فى 2009. وأسفرت هذه الاحتجاجات عن سقوط عشرات القتلى وتوقيف الآلاف.
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