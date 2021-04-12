ستيرجون: بريطانيا لن تمنع استفتاءً على انفصال اسكلتندا

جدة - نرمين السيد - توقعت رئيسة الوزراء الاسكتلندية وزعيمة الحزب الوطنى الأسكتلندى، نيكولا ستيرجون، ألا تتمكن الحكومة البريطانية من منع استفتاء على خروج اسكتلندا من المملكة المتحدة إذا أعيد انتخابها.





وتسعى ستيرجون إلى إجراء استفتاء ثانٍ حول بقاء اسكتلندا مع إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

وفى تصريحات لصحيفة "ذا جارديان" البريطانية، اليوم الإثنين، قالت ستيرجون: "إذا صوت الناخبون فى اسكتلندا لحزب يقول عندما يحين الوقت، يجب إجراء استفتاء على الاستقلال، فلا يمكنكم الوقوف فى طريق ذلك، ولا أعتقد أن هذا سيحدث".

وأضافت: "سيتحدى الناخبون ذلك دائمًا بسبب الموقف المفترض لحكومة المملكة المتحدة".

وكانت اسكتلندا وأيرلندا الشمالية صوتوا لصالح البقاء فى الاتحاد الأوروبى، إلا أن تصويت إنجلترا وويلز كان لصالح المغادرة، وزيادة إجمالى الأصوات المؤيدة، انتهى ببريطانيا خارج التكتل في يناير 2020، ومغادرة السوق الموحدة فى يناير 2021.