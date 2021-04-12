السيادة السودانى: القوات السودانية قادرة على حماية الأرض ووحدة البلاد

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جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات نقلتها قناة "العربية" منذ قليل، قال الفريق ياسر عطا، عضو مجلس السيادة السودانى، إن القوات السودانية قادرة على حماية الأرض ووحدة البلاد ومكتسباتها.
وكان مجلس السيادة السودانى، قرر تشكيل قوة لحفظ الأمن فى دارفور، عقب أحداث العنف الأخيرة، وقرر كذلك تقديم المسؤولين عن أحداث دارفور إلى المحاكمة الفورية بعد التحقيق.
وقالت لجنة أطباء ولاية غرب دارفور، أول أمس الجمعة، إن إجمالى ضحايا أحداث العنف فى مدينة الجنينة عاصمة الولاية، ارتفعت إلى 137 قتيلا، و221 جريحا.
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