ميركل: الموجة الثالثة من كورونا هى الأشد فى ألمانيا

وخلال افتتاح معرض هانوفر الصناعى المنعقد رقميا هذا العام، قالت ميركل: "علينا أن نقول إن هذه الموجة الثالثة ربما تكون الأشد بالنسبة لنا"، لافنة إلى أن عدد الإصابات مرتفع للغاية حاليا، ويتزايد شغل وحدات العناية المركزة فى المستشفيات مجددا.
وشدد المستشارة الألمانية على أن "التطعيم أهم سلاح لدينا لكسر هذه الموجة"، مضيفة: "والاختبارات تساعدنا فى بناء جسر حتى تصبح حملة التطعيم فعالة".
كما أوضحت المستشارة أن مواصلة التنمية الاقتصادية تتوقف بشكل حاسم على المدى الذى يمكن من خلاله السيطرة على العدوى فى أسرع وقت ممكن، داعية إلى التعاون على مستوى العالم لمكافحة الجائحة.
وتابعت: "لأنه حتى التطعيم السريع لسكاننا لا يضمن عدم انتشار طفرات فيروسية أخرى فى جميع أنحاء العالم، قد لا تكون لقاحاتنا فعالة ضدها أو تصبح أقل فعالية".
وأشارت المستشارة الألمانية إلى أن حصول البلدان الفقيرة على اللقاحات له أهمية عالمية أيضا، مؤكدة على ضرورة أن تصبح أوروبا أكثر مرونة فيما يتعلق بسلاسل التوريد الدولية، وأهمية تعزيز استقلال ألمانيا وأوروبا استراتيجيا فى مجال إنتاج لقاحات كورونا، مع عدم تقييد التعاون مع مناطق اقتصادية أخرى.
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