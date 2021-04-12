شروط صرف راتب الضمان الاجتماعي في السعودية وطريقة حساب المستفيدين

خطوات صرف راتب الضمان الاجتماعي، يعد راتب الضمان الاجتماعي من الأمور الهامة، التي تشغل بال الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية، وينتظرها الأسر الأكثر احتياجاً، وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، بتوفير العديد من الخدمات لهذه الأسر، كي تغنيهم وتعينهم على المعيشة الاقتصادية الصعبة، ومن هذه البرامج المساعدة المقطوعة والضمان الاجتماعي، وبحسب النظام السعودي فيتم تحديد موعد صرف الراتب كل شهر، والذي يكون بين اليوم العاشر إلى الخامس عشر من كل شهر ميلادي، حيث ينتظر المواطنون المستفيدون للراتب معرفة موعد صرف شهر رمضان الكريم، وما هي طريقة الاستعلام عن صرف المعاش المستحق،

شروط صرف راتب الضمان الاجتماعي

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، بتحديد راتب يتم صرفه كل شهر يسمى راتب الضمان الاجتماعي، وقامت بتحديد بعض الشروط لا بد من توافرها فيمن يرغب في الحصول على المعاش، وهذه الشروط كما يلي.

أن يكون الحد الأدنى للدخل عن 2600 ريال سعودي.

الحد الأقصى للدخل 3000 ريال.

أن يكون قد سجل طلب للحصول على المعاش في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

على كل من يرغب في الحصول على معاش الضمان أن يقوم بتحديث بيناته بصفة مستمرة.

أن يكون ممن تنطبق عليهم شروط الضمان (المعاقين، المريض بمرض مزمن، مرضى السرطان).

أن يكون دخل مقدم الطلب لا يتعدى الحد الأدنى المقرر.

على مقدم الطلب أن يقوم بالتسجيل بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لكي يحصل على الراتب.

تقديم تقرير طبي يظهر الحالة الصحية لمن يرغب في الضمان.

تحديث البيانات بصفة مستمرة.

الدخول على رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

يتم كتابة البيانات المطلوبة بكل دقة والتأكد من صحتها حتى يتم الأمر بنجاح.

شروط الضمان الاجتماعي للأسر الفقيرةشروط الضمان للتأهيل الشاملخطوات الاستعلام عن راتب الضمان