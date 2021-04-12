فيديو : مصدر يوضّح حول لباس الملك ووشاح ولي العهد

دوت الخليج :- أكد مصدر ان الوشاح الذي ارتداه ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني خلال الاحتفال بمئوية الدولة في صرح الشهيد اليوم الأحد، مرتبط باستقلال الدولة وبعيد الجيش ولا يرتدى خارج المناسبات.

جاء رد المصدر على المشككين الذين تداولوا صورا لولي العهد أثناء تواجده بصرح الشهيد وهو مرتديا لهذا الوشاح فيما ظهر سموه دون الوشاح عند زيارته للأضرحة برفقة جلالة الملك وأمراء.

المصدر أوضح ان جلالة الملك ايضا لم يزر الأضرحة بلباس الاحتفال الذي جرى في صرح الشهيد بمناسبة مئوية الدولة اليوم الأحد، وذلك بسبب ارتباط لباس العرش بمناسبات محددة ، وفق "هلا اخبار" .

وهذا ما أكده أيضا اللواء المتقاعد عودة الشديفات، مشيرا إلى أن لباس جلالة الملك عبدالله الثاني وولي العهد خلال زيارتهما لصرح الشهيد، اليوم الأحد، يرتبط بمراسم الزيارة.

وأوضح أن جلالته ارتدى خلال زيارة صرح الشهيد “لباس العرش”؛ وهو يرتديه لدى إلقاء خطبة العرش في مجلس الأمة وفي المناسبات ذات الطابع الرسمي، مضيفا “أن اللباس له دلالاته ومرتبط بتاريخ المملكة ومئوية تأسيسها”، وحمل اليوم دلالة رمزية تتمثل في تحية العرش لشهداء الوطن.

وأكد الشديفات أن جلالته يغيّر اللباس عند زيارة الأضرحة، وذلك لارتباطه برمزية المكان والمناسبة.

وعن لباس ولي لعهد خلال زيارة ولي العهد، شدد اللواء الشديفات أن اللباس الدركي الرسمي لسمو ولي العهد، الذي يعتليه الوشاح الأحمر، يرتبط بأمكنة ومناسبات محددة.

وبين أن ولي العهد قام بخلع الوشاح عند زيارة الأضرحة الملكية، موضحا أن الوشاح يتعلق باستقلال الدولة، ويُرتدى فوق الزي العسكري، ضمن وجود سموه في صرح الشهيد والاحتفال بعيد الجيش ومئوية الدولة الأردنية.