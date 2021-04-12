نتانياهو: لن نسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، يوم الاثنين، إن بلاد لم تسمح لإيران "مطلقا" بامتلاك السلاح النووي، مشيرا إلى أن النظام الإيراني هو أكبر تهديد في الشرق الأوسط.
وقال نتانياهو خلال مؤتمر صحفي في القدس مع وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، "لن نسمح لإيران بالحصول على قدرات نووية تهدد إسرائيل".
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن إيران لم تتخلى عن برنامجها النووي والصاروخي، مؤكدا إسرائيل لن تسمح لإيران مطلقا بامتلاك السلاح النووي.
واعتبر نتانياهو أن النظام الإيراني أكبر تهديد في الشرق الأوسط.
من جانبه، أكد وزير الدفاع الأميركي، لويد أوست، الذي يزور إسرائيل، التزام واشنطن بأمن إسرائيل.
وتعهد المسؤول الأميركي بتعزيز أمن إسرائيل وتعزيز التعاون معها، وتعزيز التفوق العسكري النوعي لإسرائيل.
وبشأن علاقات إسرائيل بالدول العربية، أكد الوزير الأميركي دعم واشنطن لتطبيع علاقات إسرائيل بالدول العربية.
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