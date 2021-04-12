نتنياهو: إيران تدعم الإرهاب فى العالم.. ولن نسمح لها بامتلاك السلاح النووى

جدة - نرمين السيد - وجه رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن، اليوم الإثنين، انتقادات حادة إلى طهران، قائلا إن "النظام الإيرانى يدعم الإرهاب فى العالم".





وأضاف نتنياهو، خلال المؤتمر الصحفى، أن إيران لم تتخلى عن برنامجها الصاروخى، لكننا لن نسمح لها إطلاقا بامتلاك السلاح النووى، كما لم نسمح لها بالحصول على قدرات نووية تهدد إسرائيل.

من جهته، شدد الوزير الأمريكى على أهمية العلاقات بين البلدين، قائلا:" واشنطن ملتزمة بأمن إسرائيل".

وكانت إيران أعلنت، أمس الأحد، تعرض منشأة نطنز النووية إلى عمل إرهابى، استهدف شبكة توزيع الكهرباء فيها، فيما أشارت مصادر استخباراتية إسرائيلية إلى أن الضرر الذى تعرضت له نطنز، يعيد قدرات طهران النووية إلى الوراء.

ووفقًا لما نقلته هيئة البث الإسرائيلية، فإن "الهجوم ألحق أضرارًا جسيمة بأجهزة الطرد المركزى القديمة والجديدة على حد سواء"، فيما رجحت وسائل إعلام إسرائيلية ودولية وقوف الموساد وراء هذه العملية.