الرئيس العراقى يعلن توقيع مرسوم إجراء الانتخابات المبكرة فى 10 أكتوبر

جدة - نرمين السيد - وكانت قوى وشخصيات سياسية قد اعترضت فى وقت سابق، على توقيت إجراء الانتخابات ومحاولة الدفع بها نحو التأجيل، بدوافع وأسباب عدة من بينها عدم وجود وقت كافٍ لتحديث جميع سجلات الناخبين (إحصائيا) وتهيئة كل المستلزمات الفنية واللوجستية التى من شانها تدشين عملية ديمقراطية نزيهة وشفافة.

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