جانتس يتهم محيط نتنياهو بتسريب العمليات ضد إيران قبل وقوعها

جدة - نرمين السيد - طالب وزير الدفاع الإسرائيلى، بينى جانتس، بفتح تحقيق حول التسريبات المتكررة للعمليات ضد إيران، متهما محيط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتسريب العمليات ضد طهران قبل وقوعها.





وكانت إيران أعلنت، أمس الأحد، تعرض منشأة نطنز النووية إلى عمل إرهابى، استهدف شبكة توزيع الكهرباء فيها، فيما أشارت مصادر استخباراتية إسرائيلية إلى أن الضرر الذى تعرضت له نطنز، يعيد قدرات طهران النووية إلى الوراء. ووفقًا لما نقلته هيئة البث الإسرائيلية، فإن "الهجوم ألحق أضرارًا جسيمة بأجهزة الطرد المركزى القديمة والجديدة على حد سواء"، فيما رجحت وسائل إعلام إسرائيلية ودولية وقوف الموساد وراء هذه العملية.

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