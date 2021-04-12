دعاء رمضان ٢٠٢١ اليوم الأول أدعية شهر رمضان المبارك 1-9-1442

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دعاء رمضان 2021 اليوم الأول من الشهر الفضيل، كل عام وانتم بخير، نوفر لكم مجموعة من أفضل أدعية شهر رمضان المبارك، وذلك للدعاء بها في دعاء 1 رمضان 1442 المستحب، وذلك مع حلول الشهر، وإعلان الجهات المختصة أن يوم الاثنين 12 من أبريل هو المتمم لشهر شعبان المبارك، وأن أول أيام الشهر الفضيل يوم الثلاثاء 13 من أبريل، ونوفر لكم الآن دعاء اليوم الاول من رمضان مع التعرف علي دعاء التراويح ٢٠٢١ للدعاء به عند موعد اذان الفجر والمغرب.دعاء 1 من رمضان 1442
دعاء اليوم الاول من رمضان ٢٠٢١ المستجاب، جدير بالذكر أن النبي صل الله عليه وسلم لم يخصص أدعية رمضانية لأي يوم من أيام الشهر، ولكن وصانا بالدعاء قدر المستطاع، حيث أن للصائم دعوة لا ترد، ويمكنكم الدعاء بما ترغبون، ونوفر لكم الآن مجموعة من أجمل ادعيه شهر رمضان المبارك.
- ’’اللهمَ اجْعلْ صِيامي فيه صِيام الصّائِمينَ وقيامي فيهِ قيامَ القائِمينَ ونَبّهْني فيهِ عن نومة الغافِلينَ وأغفر لي جُرمي فيهِ يا الهَ العالَمينَ واعْفُ عنّي يا عافياً عنِ المجْرمين’’.
- اَللّهُمَّ ارْزُقْني فيهِ طاعةَ الخاشعينَ، وَاشْرَحْ فيهِ صَدري بإنابة المُخْبِتينَ، بِأمانِكَ يا أمانَ الخائفينَ. اللهم أهله علينا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام، والعافية المجللة، ودفاع الأسقام، والعون
على الصلاة والصيام والقيام، وتلاوة القرآن، اللهم سلمنا لشهر رمضان، وتسلمه منا حتى ينقضي عنا شهر رمضان، وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا، يا رب العالمين.
نوفر لكم خلال الفيديو التالي دعاء دخول رمضان المبارك، وأجمل أدعية رمضانية بالفيديو.دعاء اليوم الأول من رمضان ١٤٤٢
نوفر لكم الآن دعاء رمضان 2021 المستجاب، وذلك من خلال إرفاق مجموعة من أدعية رمضان ٢٠٢١ للدعاء بهم.
- اَللّهُمَّ ارْزُقني فيهِ الذِّهنَ وَالتَّنْبيهِ، وَباعِدْني فيهِ مِنَ السَّفاهَةِ وَالتَّمْويهِ، وَاجْعَل لي نَصيباً مِن كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ، بِجودِكَ يا اَجوَدَ الأجْوَدينَ.
- اَللّهُمَّ قَوِّني فيهِ عَلى اِقامَةِ اَمرِكَ، وَاَذِقني فيهِ حَلاوَةِ ذِكْرِكَ، وَاَوْزِعْني فيهِ لِأداءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، وَاحْفَظْني فيهِ بِحِفظِكَ وَسَتْرِكَ يا اَبصَرَ النّاظِرينَ.
- اَللّهُمَّ اجعَلني فيهِ مِنَ المُستَغْفِرينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن عِبادِكَ الصّالحينَ القانِتينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن اَوْليائِكَ المُقَرَّبينَ، بِرَأفَتِكَ يا اَرحَمَ الرّاحمينَ.
أرفقنا إليكم مجموعة من أجمل الأدعية لرمضان والدعاء به، حيث يمكنكم ترديد دعاء أول يوم رمضان 2021 واستحضار النية.
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دعاء رمضان 2021 اليوم الأول من الشهر الفضيل، كل عام وانتم بخير، نوفر لكم مجموعة من أفضل أدعية شهر رمضان المبارك، وذلك للدعاء بها في دعاء 1 رمضان 1442 المستحب، وذلك مع حلول الشهر، وإعلان الجهات المختصة أن يوم الاثنين 12 من أبريل هو المتمم لشهر شعبان المبارك، وأن أول أيام الشهر الفضيل يوم الثلاثاء 13 من أبريل، ونوفر لكم الآن دعاء اليوم الاول من رمضان مع التعرف علي دعاء التراويح ٢٠٢١ للدعاء به عند موعد اذان الفجر والمغرب.دعاء 1 من رمضان 1442
دعاء اليوم الاول من رمضان ٢٠٢١ المستجاب، جدير بالذكر أن النبي صل الله عليه وسلم لم يخصص أدعية رمضانية لأي يوم من أيام الشهر، ولكن وصانا بالدعاء قدر المستطاع، حيث أن للصائم دعوة لا ترد، ويمكنكم الدعاء بما ترغبون، ونوفر لكم الآن مجموعة من أجمل ادعيه شهر رمضان المبارك.
- ’’اللهمَ اجْعلْ صِيامي فيه صِيام الصّائِمينَ وقيامي فيهِ قيامَ القائِمينَ ونَبّهْني فيهِ عن نومة الغافِلينَ وأغفر لي جُرمي فيهِ يا الهَ العالَمينَ واعْفُ عنّي يا عافياً عنِ المجْرمين’’.
- اَللّهُمَّ ارْزُقْني فيهِ طاعةَ الخاشعينَ، وَاشْرَحْ فيهِ صَدري بإنابة المُخْبِتينَ، بِأمانِكَ يا أمانَ الخائفينَ. اللهم أهله علينا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام، والعافية المجللة، ودفاع الأسقام، والعون
على الصلاة والصيام والقيام، وتلاوة القرآن، اللهم سلمنا لشهر رمضان، وتسلمه منا حتى ينقضي عنا شهر رمضان، وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا، يا رب العالمين.
نوفر لكم خلال الفيديو التالي دعاء دخول رمضان المبارك، وأجمل أدعية رمضانية بالفيديو.دعاء اليوم الأول من رمضان ١٤٤٢
نوفر لكم الآن دعاء رمضان 2021 المستجاب، وذلك من خلال إرفاق مجموعة من أدعية رمضان ٢٠٢١ للدعاء بهم.
- اَللّهُمَّ ارْزُقني فيهِ الذِّهنَ وَالتَّنْبيهِ، وَباعِدْني فيهِ مِنَ السَّفاهَةِ وَالتَّمْويهِ، وَاجْعَل لي نَصيباً مِن كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ، بِجودِكَ يا اَجوَدَ الأجْوَدينَ.
- اَللّهُمَّ قَوِّني فيهِ عَلى اِقامَةِ اَمرِكَ، وَاَذِقني فيهِ حَلاوَةِ ذِكْرِكَ، وَاَوْزِعْني فيهِ لِأداءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، وَاحْفَظْني فيهِ بِحِفظِكَ وَسَتْرِكَ يا اَبصَرَ النّاظِرينَ.
- اَللّهُمَّ اجعَلني فيهِ مِنَ المُستَغْفِرينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن عِبادِكَ الصّالحينَ القانِتينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن اَوْليائِكَ المُقَرَّبينَ، بِرَأفَتِكَ يا اَرحَمَ الرّاحمينَ.
أرفقنا إليكم مجموعة من أجمل الأدعية لرمضان والدعاء به، حيث يمكنكم ترديد دعاء أول يوم رمضان 2021 واستحضار النية.
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