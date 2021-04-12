أخر الأخبار عن موعد صرف المساعدة المقطوعة وأجدد تصريحات وزارة الموارد البشرية

المساعدة المقطوعة هي منحة تقدمها المملكة العربية السعودية لمواطنيها من محدودي الدخل، حيث يتم إيداع المساعدة في الحسابات الخاصة بالمواطنين المستحقين لها، ذلك من أجل ضمان حياة كريمة للمواطنين من خلال مساعدتهم للحصول على احتياجاتهم الأساسية من طعام وشراب وملبس بالإضافة إلى الفواتير مثل فواتير الكهرباء وذلك خلال تلك المساعدة، كما تمنح للطلاب الأشد احتياجًا لمساعدتهم على توفير احتياجاتهم الدراسية.موعد صرف المساعدة المقطوعة
وموعد صرف تلك المساعدة يعد من أكثر الموضوعات التي تشغل المواطنين في المملكة وخاصة المواطنين اللذين أكملوا إجراءات التقديم لهذه المنحة، ومن المتوقع أن يتم صرف تلك المساعدة خلال الفترة الحالية نظرًا لقرب شهر رمضان الكريم. حيث يزداد احتياج الافراد للعديد من السلع مما يجعلهم أكثر حاجة للمساعدة.
أعلنت الوزارة أنه لم يتم تحديد موعد صرف المساعدة بعد، كما أنه على المستحقين للمساعدة زيارة الموقع باستمرار لمتابعة طلب المساعدة والعلم بوقت صرفها عن تحديد ذلك الوقت.
وقد حددت الوزارة بعض الشروط التي يجب توافرها لدى من يحصل على تلك المساعدة من تلك الشروط أن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون عمره 35 عام أو أكثر، ويكون دخل أسرته 2000 ريال أو أقل، ويجلب أن يمتلك سجل تجاري، ولا يكون تغيّب عن المملكة لمدة ثلاثة أشهر.كيفية التقديم للمساعدة المقطوعة
إذا كنت ممن تتوافر فيهم شروط تلك المساعدة وتريد التقديم عليها فأمامك عدة خطوات لذلك، وهي:
- اتصل بالرقم 19911، ثم اختر اللغة التي تناسبك.
- اختر القسم المسئول عن تلك المساعدة “خدمات التنمية الاجتماعية”.
- قم باختيار خدمات الضمان الاجتماعي.
- قم باختيار المساعدة المقطوعة.
- وأخيرًا ستتواصل مع خدمة العملاء وهم بدورهم سيوضحون لك الخطوات والأوراق المطلوبة للتقديم على المساعدة الخاصة.
الوسوم
المساعدة المقطوعة هي منحة تقدمها المملكة العربية السعودية لمواطنيها من محدودي الدخل، حيث يتم إيداع المساعدة في الحسابات الخاصة بالمواطنين المستحقين لها، ذلك من أجل ضمان حياة كريمة للمواطنين من خلال مساعدتهم للحصول على احتياجاتهم الأساسية من طعام وشراب وملبس بالإضافة إلى الفواتير مثل فواتير الكهرباء وذلك خلال تلك المساعدة، كما تمنح للطلاب الأشد احتياجًا لمساعدتهم على توفير احتياجاتهم الدراسية.موعد صرف المساعدة المقطوعة
وموعد صرف تلك المساعدة يعد من أكثر الموضوعات التي تشغل المواطنين في المملكة وخاصة المواطنين اللذين أكملوا إجراءات التقديم لهذه المنحة، ومن المتوقع أن يتم صرف تلك المساعدة خلال الفترة الحالية نظرًا لقرب شهر رمضان الكريم. حيث يزداد احتياج الافراد للعديد من السلع مما يجعلهم أكثر حاجة للمساعدة.
أعلنت الوزارة أنه لم يتم تحديد موعد صرف المساعدة بعد، كما أنه على المستحقين للمساعدة زيارة الموقع باستمرار لمتابعة طلب المساعدة والعلم بوقت صرفها عن تحديد ذلك الوقت.
وقد حددت الوزارة بعض الشروط التي يجب توافرها لدى من يحصل على تلك المساعدة من تلك الشروط أن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون عمره 35 عام أو أكثر، ويكون دخل أسرته 2000 ريال أو أقل، ويجلب أن يمتلك سجل تجاري، ولا يكون تغيّب عن المملكة لمدة ثلاثة أشهر.كيفية التقديم للمساعدة المقطوعة
إذا كنت ممن تتوافر فيهم شروط تلك المساعدة وتريد التقديم عليها فأمامك عدة خطوات لذلك، وهي:
- اتصل بالرقم 19911، ثم اختر اللغة التي تناسبك.
- اختر القسم المسئول عن تلك المساعدة “خدمات التنمية الاجتماعية”.
- قم باختيار خدمات الضمان الاجتماعي.
- قم باختيار المساعدة المقطوعة.
- وأخيرًا ستتواصل مع خدمة العملاء وهم بدورهم سيوضحون لك الخطوات والأوراق المطلوبة للتقديم على المساعدة الخاصة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخر الأخبار عن موعد صرف المساعدة المقطوعة وأجدد تصريحات وزارة الموارد البشرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.