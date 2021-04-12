أخر الأخبار عن موعد صرف المساعدة المقطوعة وأجدد تصريحات وزارة الموارد البشرية

المساعدة المقطوعة هي منحة تقدمها المملكة العربية السعودية لمواطنيها من محدودي الدخل، حيث يتم إيداع المساعدة في الحسابات الخاصة بالمواطنين المستحقين لها، ذلك من أجل ضمان حياة كريمة للمواطنين من خلال مساعدتهم للحصول على احتياجاتهم الأساسية من طعام وشراب وملبس بالإضافة إلى الفواتير مثل فواتير الكهرباء وذلك خلال تلك المساعدة، كما تمنح للطلاب الأشد احتياجًا لمساعدتهم على توفير احتياجاتهم الدراسية.

موعد صرف المساعدة المقطوعة

وموعد صرف تلك المساعدة يعد من أكثر الموضوعات التي تشغل المواطنين في المملكة وخاصة المواطنين اللذين أكملوا إجراءات التقديم لهذه المنحة، ومن المتوقع أن يتم صرف تلك المساعدة خلال الفترة الحالية نظرًا لقرب شهر رمضان الكريم. حيث يزداد احتياج الافراد للعديد من السلع مما يجعلهم أكثر حاجة للمساعدة.

أعلنت الوزارة أنه لم يتم تحديد موعد صرف المساعدة بعد، كما أنه على المستحقين للمساعدة زيارة الموقع باستمرار لمتابعة طلب المساعدة والعلم بوقت صرفها عن تحديد ذلك الوقت.

وقد حددت الوزارة بعض الشروط التي يجب توافرها لدى من يحصل على تلك المساعدة من تلك الشروط أن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون عمره 35 عام أو أكثر، ويكون دخل أسرته 2000 ريال أو أقل، ويجلب أن يمتلك سجل تجاري، ولا يكون تغيّب عن المملكة لمدة ثلاثة أشهر.

كيفية التقديم للمساعدة المقطوعة

إذا كنت ممن تتوافر فيهم شروط تلك المساعدة وتريد التقديم عليها فأمامك عدة خطوات لذلك، وهي: