الضمان الاجتماعي وموعد صرف الراتب الخاص بها رمضان 1442

الضمان الاجتماعي ، أسئلة كثيرة يتم طرحها بخصوص موعد صرف الضمان الاجتماعي في السعودية ، حيث تقدمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ،فهي تقدم معاش للأسر الفقيرة وذلك لكي تساعدهم أن يتحملوا أعباء الحياة ومشاقاتها وفي تلك المقالة نتعرف ونتحدث عن مواعيد صرف الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية وكيفية الاستعلام عنه.

ماهو الضمان الاجتماعي

هو أحد البرامج التنظيمية التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وذلك منذ عام 1382 هـ وذلك تم بناءً على المرسوم الملكي رقم 18 و 19 الذي تم إصدارة عام 1382 هـ وذلك من اجل مساعدة الأسر الفقيرة ومتوسطة الحال لكي يعيش الجميع حياة كريمة وذلك بشكل شهري وذلك لحالات معينة من الناس مثل

السيدة الغير حاملة للجنسية السعودية ولكن متزوجة من مواطن سعودي

الأرملة والمطلقة الغير حاملة للجنسية السعودية ولكن لديها أبناء حاصلين على الجنسية السعودية

الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة

الأرامل اللاتي لديهم بطاقات تنقل

أبناء الأرملة والمطلقة من المرأة السعودية المتزوجة من رجل أجنبي

مواعيد صرف راتب الضمان الاجتماعي

حددت وزارة التضامن الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مواعيد صرف راتب الضمان الاجتماعي المخصص لجميع المستفيدين في المملكة العربية السعودية وتم الإعلان عنه رسميا في يوم الخميس الموافق 13 إبريل 2021 والذي يوافق 1 رمضان 1442 هـ.

كم راتب الأسر ؟

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الراتب الخاص للأسر المعنية بذلك راتب الضمان الاجتماعي الشهري ويتم ذلك حسب عدد أفراد الأسرة وحالتهم الاقتصادية بالطبع وذلك بالتناسب مع عدم وجود مخالفات على الأفراد المسجلين داخل السجل

كيفية الاستعلام عن الحالة

يمكن للأشخاص التي ستستفاد من الراتب أن تستعلم عن حالتهم بالسجل المدني عن طريق الخطوات التالية

الدخول إلى موقع التنمية البشرية

النقر “click” على الخدمات الإلكترونية الموجودة على يمين الصفحة

من ضمن الاختيارات نختار التنمية الاجتماعية من اعلي الصفحة

يمكنك الضغط على “بدأ الخدمة” للاستعلام عن مستفيد الضمان الاجتماعي

إدخال رقم السجل المدني أو رقم الضمان

النقر على أيقونة العرض

بعد إتمام الخطوات ستظهر كافة المعلومات عن حالة المستفيد والمبلغ المالي المقدر للشخص للدعم والمخالفات إذا كانت موجودة.

وفي النهاية نتمنى لجميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي والجميع الصحة والعافية بمناسبة الشهر الكريم أعادة علينا الله باليمن والبركات.