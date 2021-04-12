أخبار اليمن : استشهاد طفلة وإصابة أخرى بانفجار قنبلة للعدوان

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استشهاد طفلة وإصابة أخرى بانفجار قنبلة للعدوان

استشهدت طفلة وأصيبت أخرى اليوم إثر انفجار قنبلة من مخلفات العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي بمديرية مجز بمحافظة صعدة. استشهاد طفلة وإصابة أخرى بانفجار قنبلة للعدواناستشهدت طفلة وأصيبت أخرى اليوم إثر انفجار قنبلة من مخلفات العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي بمديرية مجز بمحافظة صعدة. وأوضح مصدر محلي بصعدة أن قنبلة من مخلفات العدوان انفجرت بمديرية مجز، ما أدى إلى استشهاد طفلة وإصابة أخرى بجروح بليغة. وأشار المصدر إلى أن القنابل العنقودية وغيرها من المقذوفات التي ألقاها طيران العدوان، ما تزال تشكل تهديداً على سكان الكثير من مناطق المحافظة، خاصة المزارع والطرق.

(سبأ)



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