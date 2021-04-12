الملك سلمان: نعتز بإجراءات المملكة لسلامة قاصدى الحرمين

جدة - نرمين السيد - قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إن "جهود السعودية الكبيرة نجحت فى التصدى لجائحة كورونا، ونأمل من الجميع الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقدم للحصول على اللقاح".





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