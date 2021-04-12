رويترز: العقوبات الأوروبية استهدفت قادة الحرس الثورى والشرطة الإيرانية

جدة - نرمين السيد - ووفقا لوكالة "رويترز"، فإن قائد الحرس الثورى الإيرانى حسين سلامى مشمول بالعقوبات الأوروبية الجديدة على إيران، كذلك شملت العقوبات غلام رضا سليمانى قائد الباسيج. كما شملت العقوبات الأوروبية أيضا حسن كرمى قائد الوحدات الخاصة للشرطة الإيرانية، ومحمد باكبور قائد القوة البرية للحرس الثورى الإيرانى، وحسين أشترى قائد الشرطة. واستهدفت العقوبات الأوروبية أيضا غلام رضا ضيائى مدير سجن إيفين الإيرانى، وحسن شاهوار قائد الشرطة فى الأحواز، كما شملت امرأة واحدة وهى ليلى واثقى المسؤولة عن إصدار أوامر القمع.

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