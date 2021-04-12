إسرائيل تسجل 137 إصابة جديدة بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - وبحسب الوزارة، فأن 0.4% فقط من الاختبارات التى تم إجراؤها، والبالغ عددها 33 ألفا و425 اختبارًا، جاءت نتيجتها إيجابية.
وأشارت إلى أنه من بين إجمالى المصابين يوجد حاليا 253 مريضا فى حالة خطرة، و133 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعى، بينما ظلت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس عن 6.299 حالة وفاة.
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