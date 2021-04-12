القاسمي يفتتح مبنى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة 

القاسمي يفتتح مبنى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، قام سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي بافتتاح مبنى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة وتحديدا منطقة مزيرعة بالرحمانية، وفي الافتتاح أثنى سمو الشيخ على الدور العظيم الذي تبذله الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الحفاظ على تاريخ الإمارات وتنظيم عملية التسجيل الخاصة بالمواطنين والمقيمين، وكذلك الأوضاع القانونية لزائري ومقيمي الدولة، وقد ساعد ذلك الحكومة في معرفة الحالة العامة للمواطنين وبالتالي توفير الخدمات الراغبين فيها.

افتتاح مبنى الإدارة العامة للإقامة

أزاح سمو الشيخ سلطان بن القاسمي الستار عن مبنى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب والذي بلغت مساحته 18.6 ألف متر مربع، ويضم المبنى 100 منضدة لاستقبال المواطنين أثناء إنهاء معاملاتهم، بالإضافة إلى عدة قاعات للاجتماعات، حيث يوجد لكل إدارة قاعة اجتماع منفردة وتم تزويدها بأحدث الأجهزة والأساليب التي تتطلبها الاجتماعات،

كما يوجد قاعات للمتدربين من الموظفين، ويوجد بالمبنى مسجد يتسع لما يقرب من 170 فرد، وصالة رياضية بها أحدث الأجهزة الرياضية، ولمن تنسى الإدارة أطفالنا الأحباب، حيث تم تزويد المبنى بحضانة أطفال تحت إشراف مجموعة من المتخصصين لاستقبال أبناء العاملات في الإدارة.

الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة

قام سمو الشيخ سلطان بن محمد بن القاسمي خلال افتتاحه مبنى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالإشادة بالدور الذي تبذله الإدارة العامة تجاه المواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى الدراسة التي قدمتها الإدارة مؤخراً حول إحلال الوظائف تدريجياً، بما يضمن التوازن وعدم الإخلال بالأعمال والمهام الذي يقوم بها الموظفين، بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها الإدارة للمواطنين أثناء إنهاء معاملاتهم، كما دعا سمو الشيخ الإدارة إلى ضرورة تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين من حين لآخر، وتسهيل الأمر على المراجعين.