دوام القطاعات الخاصة في الإمارات خلال شهر رمضان المبارك، اتفقت جميع البلاد الإسلامية على أن تكون مواعيد العمل خلال شهر رمضان مخالفة لما هي عليه في الشهور الأخرى، وذلك لأن خلال هذا الشهر يتعرض الفرد للإرهاق والتعب بسبب امتناعه عن تناول الطعام والشراب امتثالا لأوامر الله تعالى، مما يجعله غير قادر على إنجاز عمله مثل غيره من الشهور، لذا قامت الحكومة الإماراتية بتخفيض عدد ساعات العمل خلال شهر رمضان على مستوى القطاع العام والقطاع الخاص.

دوام القطاعات الخاصة في الإمارات

دوام القطاعات الخاصة في الإمارات خلال شهر رمضان، أصدرت وزارة التنمية والموارد البشرية بدولة الإمارات تعميما باللغتين العربية والإنجليزية لجميع مؤسسات القطاع الخاص، والذي ينص على تخفيض عدد ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك بمقدار ساعتين عن أيام العمل في الأيام العادية

وعلى ذلك يكون عدد ساعات العمل في القطاعات الخاصة خلال شهر رمضان هي 6 ساعات فقط بدلاً من 8 ساعات، وأضافت أنه يمكن لصاحب العمل فرض ساعات عمل إضافية على العاملين ولكن يجب صرف أجر إضافي لهؤلاء العمال عن ساعات العمل الإضافية، وفي حالة رفض صاحب العمل ذلك يحق للعمال رفع شكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين.

دوام القطاعات العامة خلال شهر رمضان

ينص قانون العمل الإماراتي أن عدد ساعات العمل للعمال هو 8 ساعات يومياً، ولكن يختلف ذلك خلال شهر رمضان خاصة في القطاعات العامة، حيث أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية التابعة للإمارات أن تكون عدد ساعات العمل خلال شهر رمضان 5 ساعات فقط، وذلك من الساعة 9:00 صباحاً وحتى الساعة 2:00 ظهراً باستثناء بعض المؤسسات التي يقتضي عملهم زيادة عدد ساعات العمل عن هذا الحد، وذلك وفقاً للائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية.