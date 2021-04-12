الإمارات تستطلع هلال شهر رمضان 1442 برئاسة الظاهري 

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عمر شويل - جدة استطلاع هلال شهر رمضان 1442 برئاسة الظاهري، أعلنت دولة الإمارات أنها ستتحرى هلال شهر رمضان المبارك لعام 1442 اليوم الإثنين الموافق 12 أبريل، حيث تجتمع لجنة عن بعد بواسطة التواصل المرئي، والتي يرأسها سلطان سعيد البادي الظاهري وزير العدل الإماراتي، وأعضاء لجنة الاستطلاع وذلك بعد صلاة المغرب، كما تقوم جميع المحاكم الشرعية الإماراتية بتحري الهلال سواء بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب، وكذلك الحال بالنسبة لدائرة القضاء في أبو ظبي عليها جمع الأدلة التي تثبت غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام.

استطلاع هلال رمضان 1442 في الإمارات

يتعاون مركز الفلك الدولي مع الجهات المختصة لاستطلاع هلال شهر رمضان مغرب اليوم، وذلك من قمة جبل جيس في رأس الخيمة الذي يبلغ ارتفاعه 1900 متر، أما مركز الفلك الدولي سيقوم باستطلاع الهلال من مرصد الختم الفلكي الخاص بالمركز، وأوضحت الدراسات الفلكية أن رؤية هلال شهر رمضان

لهذا العام غير ممكنة في جميع الأحوال سواء باستخدام العين المجردة أو باستخدام التلسكوب، ولكن يمكن تصوير الهلال عن طريق تقنية التصوير الفلكي بصعوبة وذلك في حالة صفاء الغلاف الجوي، لذا فإنه من المتوقع أن تكون بداية شهر رمضان المبارك يوم الأربعاء الموافق 14 أبريل 2021.

عادات وتقاليد الإمارات في رمضان

تختلف الدول فيما بينها في العادات والتقاليد التي تتبعها خلال شهر رمضان المبارك، ومن عادات وتقاليد الإمارات في رمضان:

تبادل الهدايا بين الأهل والأصدقاء بمناسبة قدوم شهر رمضان، وقد تطورت هذه العادة لتشمل الفقراء والمحتاجين.

اجتماع العائلة بعد تناول الإفطار لتناول حلويات رمضان ( الكنافة، القطايف، الجلاش، تشيز كيك).

توزيع الوجبات والمواد الغذائية على الفقراء والمحتاجين في الشوارع والمساجد.

الخروج لأداء صلاة التراويح في المساجد مع اصطحاب الأطفال.

تبادل وجبات الإفطار بين الجيران قبل الإفطار مباشرة.