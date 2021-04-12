وكالات السياحة والسفر تعلن زيادة أسعار التذاكر خلال الشهر القادم، أكدت وكالات السياحة والسفر بأن أسعار التذاكر شهدت استقرار بالمقارنة مع أسعارها في شهر مارس، حيث وصل سعر التذكرة إلى 1638 درهم أى حققت تراجع بقيمة 2٪، ولكن يتوقع البعض زيادة أسعار التذاكر خلال شهر مايو المقبل، وذلك مع تزايد حركات السفر خلال الصيف، وذلك لزيادة الطلب حول تذاكر الطيران بشكل ملحوظ، حيث ظل الطيران هو الوسيلة الأكثر استخداما في الرحلات منذ انتشار وباء كورونا.

أسعار تذاكر السفر خلال شهر أبريل 2021

أسعار تذاكر السفر، أوضحت شركة ويجو وهي إحدى شركات حجز التذاكر إلكترونياً أن سعر تذكرة الطيران من وإلى الأسواق الإماراتية خلال هذا الشهر 438 درهم، بينما بلغت قيمة التذكرة نفسها خلال شهر مارس 446 درهم، أما سعر التذكرة من الإمارات إلى الأسواق الخارجية خلال شهر أبريل 1638 درهم، في حين كان سعر التذكرة خلال الشهر الماضي 1704 درهم أى تراجع سعرها حوالي 3٪، على العكس شهدت أسعار تذاكر السفر للرحلات المتجهة إلى الإمارات ارتفاع ملحوظ، حيث بلغ متوسط سعر التذكرة 1540 درهم خلال الشهر الجاري، بينما كان سعرها في الشهر الماضي 760 درهم.

الطلب على السفر وأسعار التذاكر

توجد علاقة وثيقة تربط أسعار التذاكر بالطلب على السفر، حيث تزداد أسعار التذاكر بزيادة الطلب على السفر، وظهر ذلك خلال شهر أبريل، حيث قلت طلبات السفر خلال هذا الشهر عن الشهور الماضية وبالتالي انعكس ذلك على أسعار التذاكر، كما أنها تتأثر أيضاً بقدوم شهر رمضان المبارك، وعيد الفطر، وإجازة الصيف، لذا تتوقع شركات السياحة ارتفاع أسعار التذاكر خلال الفترة القادمة، ولكن ذلك يعتمد بالدرجة الأولى على القيود التي تفرضها الدولة على السفر بعد دراسة حالات الإصابة بوباء كورونا.