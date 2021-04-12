رؤية هلال رمضان في السعودية 1442 متى أول أيام شهر رمضان 2021

ننشر نتيجة استطلاع رؤية هلال رمضان في السعودية 1442 ومتى أول أيام رمضان المبارك للعام الهجري الجاري، وذلك بعد أن دعت المحكمة العليا كافة المواطنين والمقيمين إلى تحري رؤية الهلال لشهر رمضان المبارك مساء اليوم الأحد بتاريخ 28 شعبان 1442هـ الموافق لتاريخ 11 أبريل 2021م وفق تقويم أم القرى، وفي حال تم رؤية الهلال يتم إبلاغ أقرب محكمة لمن يراه بالعين المجردة أو عن طريق المناظير، وقد أعلنت وكالة الأنباء السعودية “واس” بشكل رسمي عن نتيجة استطلاع هلال رمضان 1442هـ، ومن خلال ثقفني نوفر موعد أول أيام رمضان في السعودية لهذا العام.

رؤية هلال رمضان في السعودية 1442

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله ورعاه- أمراً ملكياً يقضي بالموافقة الكريمة على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين وتخفيفها إلى خمس تسليمات، مع استمرار الأخذ بالإجراءات التنظيمية والوقائية التي قامت وزارة شؤون الحرمين والجهات المشاركة لخدمة ضيوف الرحمن بإعدادها خلال شهر رمضان المبارك.

ومن المقرر أن يتم استطلاع هلال رمضان اليوم الأحد وفقاً لبيان المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية، وذلك بناءً على القرار السامي القاضي برصد أهلة الشهور في اليوم التاسع والعشرين من الشهر الهجري والذي يليه، وقد تم التأكيد من جانب المحكمة العليا على تعذر رؤية هلال رمضان 1442، حيث لم يرد إليها ما يثبت رؤية الهلال هذه الليلة، وسيتم عقد جلسة مساء يوم الاثنين ليصدر قراراً بهذا الشأن.

استطلاع هلال رمضان 1442

دعت المحكمة العليا من يرى هلال رمضان بالعين المجردة أو عن طريق المناظير القيام بإبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو القيام بالاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول لأقرب محكمة، وتأمل المحكمة ممن لديه القدرة أو الاستطاعة على الترائي الاهتمام بالأمر غداً الاثنين الموافق 30 شعبان 1442هـ، والانضمام إلى اللجان المُشكلة في المناطق لغرض الترائي، وذلك اتباعاً لهدي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فقدروا له”

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمي عليكم فأكملوا العدد”.

موعد أول أيام رمضان 1442

بعد أن تعذر رؤية هلال رمضان المبارك اليوم الأحد بتاريخ التاسع والعشرين من شهر شعبان 1442هـ، فسوف يكون أول أيام شهر رمضان المبارك أو غرة شهر رمضان 1442 يوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 13 أبريل 2021م وكل عام وأنتم بخير.

وقد أعلنت دار الإفتاء المصية رسمياً عن تعذر رؤية هلال شهر رمضان المبارك اليوم الأحد، وأن غداً الاثنين هو المتمم لشهر شعبان 1442 ليكون بعد غدٍ الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وزارة الشؤون الإسلامية

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية اليوم الأحد عن أنه نظراً للمخاطر التي من المحتمل أن تنشأ خلال شهر رمضان 1442 أثناء وقت الصلوات والتراويح، وما يتطلبه الوضع الوبائي في الوقت الحالي من اتخاذ إجراءات احترازية مشددة بالمساجد لتلاشي ارتفاع معدلات الإصابة.

فقد أوصت الوزارة بجمع صلاة التراويح والقيام ويجب ألا تتجاوز ثلاثون دقيقة مع صلاة العشاء في كافة الجوامع والمساجد بالمملكة العربية السعودية، والهدف من ذلك هو تقليل مدة تواجد المصلين بما يساعد ويساهم في الحد من انتشار فيروس كورونا.

ثبوت هلال رمضان 1442

تم الإعلان بشكل رسمي من جانب وكالة الأنباء السعودية “واس الأخبار الملكية” عن الديوان الملكي أن المحكمة العليا تعلن ثبوت هلال رمضان 1442هـ، وأن غداً الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وكل عام وأنتم بخير.

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