هدى الأتربي تكشف لـ"سكاي نيوز" كواليس مسلسلاتها في رمضان

كشفت الفنانة المصرية هدى الأتربي، عن كواليس دوريها في مسلسلين يعرضان في الماراثون الدرامي في شهر رمضان المقبل، فضلا عن جديدها في السينما، وموقفها من "البطولة المطلقة"، وتصدرها "التريند" في أكثر من مناسبة مؤخرا.

وقالت الأتربي، في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج"، إنها تشارك في رمضان عبر مسلسلين جديدين، الأول "ضل راجل" والثاني "اللي ملوش كبير".

ومسلسل "ضل راجل" المقرر عرضه في رمضان المقبل، من بطولة ياسر جلال ونور ونيرمين الفقي وكوكبة من النجوم، ومن إخراج أحمد صالح.

وعن المسلسل، تقول الأتربي إنها تجسد فيه شخصية غادة، ابنة رجل صاحب نفوذ وسلطة، وتعتمد هي على هذا النفوذ لصالحها.

وأوضحت أن الفنان ياسر جلال، يجسد دور رجل من طبقة فقيرة ومتزوج ولديه فتاة تعرضت لحادث، وسوف تكشف الأحداث علاقة غادة بالحادث، وكيف توظف أموال وسلطة والدها.

المسلسل الثاني الذي تشارك فيه الأتربي هذا العام هو "اللي ملوش كبير"، بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي ودنيا عبد العزيز وعدد آخر من النجوم، وهو من إخراج مصطفي فكري.

وكشفت الأتربي كواليس دورها بالمسلسل، إذ تؤدي شخصية هند، شقيقة الفنانة ياسمين عبد العزيز ضمن أحداث المسلسل، والتي تحلم بأن تكون مذيعة، وتحاول استخدام حياة أختها وزواجها في الوصول لطموحاتها ببعض الأنانية والوصولية.

كما تشارك الأتربي في فيلم "ماما حامل" من بطولة الفنانة ليلى علوي والفنان بيومي فؤاد وحمدي الميرغني ومحمد سلام، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، ومن المقرر عرضه في العيد المقبل.

وأوضحت الأتربي أنها "تستمتع بالعمل مع الفنانة ليلى علوي، وكانت كواليس الفيلم من أفضل الكواليس التي عاشتها".

وردا على سؤال حول سعيها للبطولة المطلقة، ومتى يتحقق ذلك الحلم لأي فنان، قالت: "يحدث ذلك عندما يكون لدى الناس (الجمهور) رغبة في ذلك. أعتقد بشكل عام، بأنه لا يوجد شيء اسمه بطولة مطلقة، لأن الأعمال هي مشاركة بين فريق عمل ناجح، يسهم في نجاح العمل".

وعن طموحها في المرحلة المقبلة، أوضحت: "أسعى إلى أن أكون أقرب إلى الناس، وأن يشاهدني الجمهور بشكل جيد وفي أدوار جيدة، وأحقق نجاحات في عملي"، لافتة إلى أنها تتمنى العمل مع الفنان كريم عبد العزيز.

وعن تصدرها "التريند" في أكثر من مناسبة، تحدثت الأتربي عن سر جمالها وإطلالاتها الجذابة، مشيرة إلى أن مفتاح ذلك هو النوم الجيد والأكل الصحي وممارسة الرياضة يوميا، موضحة أنها لا تسعى إلى "التريند" أو المحافظة عليه، حتى أنها لا تعلم أنها صارت "تريند" إلا عندما يخبرها الناس بذلك، فهي لا تهتم بالأمر أو تسعى إليه.