الرئيس العراقى: الانتخابات المقبلة مهمة.. ونشدد على ضرورة الرقابة الأممية

جدة - نرمين السيد - وأضاف صالح - خلال إصدار المرسوم الجمهورى الخاص بإجراء الانتخابات فى 10 أكتوبر المقبل، أن الانتخاباتِ المقبلة مهمة وتأتى بعد حراكٍ شعبى ناهض يطالب بالإصلاحِ وتصحيح المسارات، وأن تأمين حقِ العراقيين فى اختيار ممثليهم بعيدًا عن الضغوط والابتزاز وسرقة أصواتِهم يمثل أولوية قصوى للخروج من ترسبات وتراكمات المراحل السابقة.
ودعا إلى الاستعداد للانتخابات والمشاركة الجادةِ فيها والتعبير عن الإرادة الحرة، حيث أن الانتخابات فرصة لتحقيقِ تطلعات الشعب النبيلة، مشيرًا إلى أنه لابد من تهيئة المناخ السياسى المطلوب لرفع المعاناة وتحقيق العدالة فى اختيار سلطات تشريعية وتنفيذية قوية وقادرة على صيانة السيادة وحفظ الدولة وهيبتها وترسيخ العدالة بين المواطنين.
وأكد ضرورة العملِ والتنسيق الفاعل والجاد بين الأمم المتحدة ومفوضية الانتخابات لتأمين الرقابة الأممية وضمان نزاهة العملية الانتخابية.
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