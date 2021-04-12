خطوات إستخراج الجواز الصحي من تطبيق توكلنا 1442

إستخراج الجواز الصحي من تطبيق توكلنا، تعتبر هذه الخدمة واحدة من الخدمات الحديثة والمهمة لدي الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية وذلك لأن يقومون بالحصول علي تصريح دخول المساجد والحرم المكي في المملكة العربية السعودية خلال شهر رمضان المبارك، من أجل أداء الصلاة وفريضة العمرة.إستخراج الجواز الصحي من تطبيق توكلنا
تعتبر هذه الخدمة واحدة من ضمن الخدمات الحديثة التي وفرتها وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك لأن يتم معرفة أن المواطن أو المقيم قد حصل علي التطعيم الخاص بفيروس كوورنا أو لم يتم الحصول علية، حيث إن في حالة الحصول علي اللقاح يتم السماح للمواطن أو المقيم بالعيش في المملكة بحرية كاملة.طريقة التسجيل في توكلنا
يعد تطبيق توكلنا للتصاريح الأمنية هو واحد من أهم التطبيقات في المملكة العربية السعودية ويجب علي جميع المواطنين والمقيمين التسجيل فية ويتم التسجيل في التطبيق عبر أتباع الأتي:
- تحميل تطبيق توكلنا من علي متجر التطبيقات الخاص بهاتفك المحمول.
- فتح التطبيق علي الهاتف.
- اختيار من القائمة الخاصة بالتطبيق إنشاء حساب جديد.
- بعد ذلك تكتب الأسم في المكان المخصص له.
- تحديد من القائمة الجنسية.
- كتابة رقم الهوية أو رقم الإقامة في المكان الخاص به.
- بعد ذلك تقوم بكتابة البيانات المطلوبة منك.
- تكتب رقم الهاتف المحمول.
- تقوم بإدخال رقم سر لحسابك
- الضغط علي زر التسجيل.
يعتبر استخراج الجواز الصحي من خلال تطبيق التصاريح الأمنية يجب عليك القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية:
- الولوج إلي تطبيق توكلنا للتصاريح علي الهاتف المحمول.
- تسجيل الدخول في حسابك عبر أسم المستخدم ثم رقم السر.
- كتابة رقم التحقق البشري الموجود في الصورة.
- بعد ذلك تقوم باختيار من القائمة الخدمات الإلكترونية.
- اختيار خدمة الجواز الصحي.
- بعد ذلك يتطلب منك أن تقوم بكتابة بعض البيانات في المكان المخصص له.
- تكتب البريد الإلكتروني ثم رقم الهاتف المحمول في المكان المخصص له.
- النقر علي زر حفظ البيانات.
- بعد ذلك يعرض لك كلمة محصن أو لم يحصل علي اللقاح.
الوسوم
إستخراج الجواز الصحي من تطبيق توكلنا، تعتبر هذه الخدمة واحدة من الخدمات الحديثة والمهمة لدي الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية وذلك لأن يقومون بالحصول علي تصريح دخول المساجد والحرم المكي في المملكة العربية السعودية خلال شهر رمضان المبارك، من أجل أداء الصلاة وفريضة العمرة.إستخراج الجواز الصحي من تطبيق توكلنا
تعتبر هذه الخدمة واحدة من ضمن الخدمات الحديثة التي وفرتها وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك لأن يتم معرفة أن المواطن أو المقيم قد حصل علي التطعيم الخاص بفيروس كوورنا أو لم يتم الحصول علية، حيث إن في حالة الحصول علي اللقاح يتم السماح للمواطن أو المقيم بالعيش في المملكة بحرية كاملة.طريقة التسجيل في توكلنا
يعد تطبيق توكلنا للتصاريح الأمنية هو واحد من أهم التطبيقات في المملكة العربية السعودية ويجب علي جميع المواطنين والمقيمين التسجيل فية ويتم التسجيل في التطبيق عبر أتباع الأتي:
- تحميل تطبيق توكلنا من علي متجر التطبيقات الخاص بهاتفك المحمول.
- فتح التطبيق علي الهاتف.
- اختيار من القائمة الخاصة بالتطبيق إنشاء حساب جديد.
- بعد ذلك تكتب الأسم في المكان المخصص له.
- تحديد من القائمة الجنسية.
- كتابة رقم الهوية أو رقم الإقامة في المكان الخاص به.
- بعد ذلك تقوم بكتابة البيانات المطلوبة منك.
- تكتب رقم الهاتف المحمول.
- تقوم بإدخال رقم سر لحسابك
- الضغط علي زر التسجيل.
يعتبر استخراج الجواز الصحي من خلال تطبيق التصاريح الأمنية يجب عليك القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية:
- الولوج إلي تطبيق توكلنا للتصاريح علي الهاتف المحمول.
- تسجيل الدخول في حسابك عبر أسم المستخدم ثم رقم السر.
- كتابة رقم التحقق البشري الموجود في الصورة.
- بعد ذلك تقوم باختيار من القائمة الخدمات الإلكترونية.
- اختيار خدمة الجواز الصحي.
- بعد ذلك يتطلب منك أن تقوم بكتابة بعض البيانات في المكان المخصص له.
- تكتب البريد الإلكتروني ثم رقم الهاتف المحمول في المكان المخصص له.
- النقر علي زر حفظ البيانات.
- بعد ذلك يعرض لك كلمة محصن أو لم يحصل علي اللقاح.
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