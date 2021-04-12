خطوات تسجيل طلب إسقاط قرض بنك التسليف، يعتبر بنك التسليف واحد من أهم البنوك التي تقدم العديد من الطرق التي تساعد في تسهيل مستوى معيشة الفرد، ولكن توجد بعض الحالات التي تستدعي تقديم طلب لإسقاط قروض بنك التسليف، وهو ما سوف نتعرف عليه في هذا المقال.

خطوات تسجيل طلب إسقاط قرض بنك التسليف والأوراق المطلوبة لإسقاط القرض

يوجد العديد من أنواع قرض التسليف التي تساهم في تسهيل أعباء الحياة وهي تتمثل في قرض الزواج، وقرض الترميم وقرض المتقاعدين وغيره من القروض التي تساعد على مواجهة مشاكل الحياة ، أما في حالة طلب إسقاط القروض، فيجب تحضير الأوراق التالية:

اسم المتقدم رباعي

إحضار صورة البطاقة الشخصية الخاصة بالمتوفي.

مصدر القرض الخاص.

سبب الإعفاء.

نوع القرض الذي تم ذكره في مستندات التقديم.

صورة ورقم البطاقة الشخصية للشخص للمتقدم على الإعفاء.

يتم إرسال جميع البيانات المذكورة عن طريق الموقع.

يقوم الشخص بالدخول إلي موقع وزارة المالية.

يقوم باختيار نموذج إعفاء المتوفين.

يضغط علي الموافقة علي كافة الشروط.

يضغط على الانتقال للخدمة.

ومن ثم يظهر للمتقدم صفحة جديدة يقوم بملء كافة البيانات المطلوبة وهي:

رقم الهوية

رقم القرض

المقترض رباعي

مكان الإقامة

نوع المتقدم ذكر أم انثي

رقم الهاتف الخاص

أسماء الشركاء إن وجد

يقوم الموقع بتحديد أنواع القروض التي يمكن الإعفاء عنها وهي: البنك السعودي للادخار والتسليف، صندوق التنمية الزراعية، صندوق التنمية العقارية.

يقوم المتقدم باختيار النموذج المناسب له

يمكنك الاستعلام عن إسقاط قرض بنك التسليف عن طريق إحدى الطرق التالية

عن طريق إحدى الطرق التالية القيام بزيارة أقرب فرع وتقديم كافة البيانات المطلوبة لتقديم الطلب.

الدخول للموقع الإلكتروني الخاص بالبنك من خلال زيارة الصفحة الرئيسية، ثم يمكنك الاستفسار عن كافة الأسئلة التي تريد معرفتها

يمكنك الدخول إلى الموقع الخاص ببنك التسليف ثم يقوم العميل بإدخال رقم البطاقة وكلمة المرور الخاصة به ثم يظهر كشف حساب بجميع القروض الخاصة به والأقساط التي قام بدفعها أيضًا.

خطوات تسجيل طلب إسقاط قرض بنك التسليفكيفية الاستعلام عن إسقاط قروض بنك التسليف

ختامًا نكون قمنا بتوضيح تقديم طلب لإسقاط قروض بنك التسليف، بالإضافة إلى الأوراق المطلوبة وكيفية الاستعلام عنه بخطوات بسيطة يُمكن للجميع اتباعها.