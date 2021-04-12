65 وفاة و 3340 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

دوت الخليج :- سجلت (3340) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (665,735) حالة.

سُجّلت (65) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (7773) حالات.

• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (12.54%)، مقارنة مع (12.65%) يوم أمس.

• تمّ إجراء (26,644) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,320,767) فحصاً.

• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (7940) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (596,293) حالة.

• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (61,669) حالة.

• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (363) حالة، فيما غادرت (338) حالة.

• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (2789) حالة.

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:

إقليم الشمال:

نسبة إشغال أسرّة العزل: 41%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 78%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 46%

إقليم الوسط:

نسبة إشغال أسرّة العزل: 55%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 69%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 37%

إقليم الجنوب:

نسبة إشغال أسرّة العزل: 29%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 44%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 30%

• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:

- (1033) في محافظة العاصمة عمّان.

- (500) في محافظة إربد، منها (1) في الرمثا.

- (412) في محافظة الزرقاء.

- (287) في محافظة البلقاء.

- (204) في محافظة المفرق.

- (168) في محافظة مأدبا.

- (164) في محافظة الطفيلة.

- (162) في محافظة عجلون.

- (141) في محافظة جرش.

- (125) في محافظة العقبة.

- (116) في محافظة الكرك.

- (28) في محافظة معان، منها (8) في البترا.