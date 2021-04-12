أخبار اليمن : ما هي فوائد التنفس من الأنف؟

ما هي فوائد التنفس من الأنف؟من المحتمل جدًا أن تتنفس دون التفكير في الأمر، حيث أن جسمك سيقوم بذلك تلقائيًا دون بذل الكثير من الجهد الواعي نيابة عنك.

ولكن من المهم الانتباه إلى كيفية تنفسك، وبشكل عام من الصحي أن تتنفس من خلال أنفك بدلًا من فمك وذلك لأن التنفس من الأنف يساعد جسمك على استخدام الهواء الذي تستنشقه بشكل فعّال، ومع ذلك تشير التقديرات إلى أن حوالي 30-50 بالمائة من البالغين يتنفسون من خلال أفواههم وهذا قد يؤدي إلى مشاكل صحية مثل رائحة الفم الكريهة وجفاف الفم.

ومن خلال هذه المقالة سنتحدث عن فوائد التنفس من الأنف بالإضافة إلى تمارين التنفس البسيطة التي يمكن أن تجربها للحصول على أفضل الفوائد لجسمك.

كيف يختلف تنفس الأنف عن تنفس الفم؟

في الحقيقة يوفر أنفك وفمك طريقتين للتنفس كلاهما يؤدي إلى حلقك والذي يحمل الأكسجين إلى رئتيك، ومع ذلك هناك اختلافات مهمة بين تنفس الأنف وتنفس الفم.

فوائد التنفس من الأنف

أنفك مصمم لمساعدتك على التنفس بأمان وفعالية وصحة، ويمكنه القيام بذلك نظرًا لقدرته على تصفية الجسيمات الغريبة، حيث يقوم شعر الأنف بتصفية الغبار والمواد المسببة للحساسية وحبوب اللقاح، مما يساعد على منعها من دخول الرئتين.

ترطيب الهواء المستنشق، حيث يقوم أنفك بتسخين الهواء الذي تستنشقه ويرطبه وهذا يجعل الهواء الذي تستنشقه يصل إلى درجة حرارة الجسم مما يسهل على الرئتين استخدامه.

أثناء التنفس عن طريق الأنف فإنه يتم إنتاج أكسيد النيتريك، حيث أنه موسع للأوعية الدموية مما يعني أنه يمكن أن يساعد في تحسين الدورة الدموية للأكسجين في الجسم.

وبالإضافة للفوائد السابقة، يعتبر التنفس من الأنف مفيدًا بشكل أساسي لأنه يسمح لتجويف الأنف بما يلي:

تقليل التعرض للمواد الغريبة

ترطيب وتدفئة الهواء المستنشق

زيادة تدفق الهواء إلى الشرايين والأوردة والأعصاب

زيادة امتصاص الأكجسين والدورة الدموية

تحسين حجم الرئة

مساعدة الحجاب الحاجز على العمل بشكل صحيح

التقليل من خطر الإصابة بالحساسية

تقليل خطر السعال

مساعدة جهاز المناعة

تقليل الشخير وتوقف التنفس أثناء النوم

دعم التشكيل الصحيح للأسنان والفم

تمارين التنفس من الأنف

قد تساعد تمارين التنفس على تحسين تنفس أنفك، وقد تساعد هذه التقنيات أيضًا في تحسين وظائف الرئة وزيادة قوة عضلات الجهاز التنفسي وتخفيف التوتر والقلق

وفيما يلي ثلاثة أنواع من تمارين التنفس من الأنف وهي:

التنفس بالتناوب من فتحة الأنف

في هذه التقنية تقوم بالشهيق من خلال إحدى فتحتي الأنف والزفير من خلال الأخرى مع استخدام الإصبع لإغلاق فتحة الأنف المقابلة، ويتطلب هذا التمرين التركيز، وهو رائع لزيادة اليقظة وقد يساعد أيضًا في تحسين وظائف الرئة وتقليل التوتر.

تنفس البطن

يُعرف تنفس البطن أيضا باسم التنفس البطني وهو ينطوي على أخذ أنفاس بطيئة وعميقة من خلال أنفك، والهدف هو أن تتنفس بعمق كافٍ لملء بطنك بالهواء، وهذا يزيد من كمية الأكسجين التي تتناولها وقد يساعد في إبطاء تنفسك ومعدل ضربات القلب، كما أن التنفس من البطن يزيد من اليقظة ويقلل من التوتر.

نفس النار

نفس النار تمرين يستخدم في اليوجا وهو ينطوي على زفير سريع وقوي واستنشاق طبيعي، وقد تساعد هذه التقنية في تحسين وظيفة الجهاز التنفسي من خلال إشراك عضلات الجهاز التنفسي والحجاب الحاجز، وقد يساعد أيضًا في زيادة التركيز.