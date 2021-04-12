الجيش العراقي يدمر أوكارا لـ"داعش" بحمرين
اعلن الجيش العراقي اليوم الاثنين، بأنه تم تدمير أوكار تابعة لتنظيم "داعش" في حمرين.
ونقلت "السومرية نيوز" عن نائب قائد العمليات المشتركة العراقية، الفريق الركن عبد الأمير الشمري،
، قوله إن "طيران الجيش العراقي نفذ غارات جوية أسفرت عن تدمير أوكار تابعة لداعش في حمرين".
وأشار إلى أنه "لليوم الثاني على التوالي تستمر القوات الأمنية بتنفيذ عمليه واسعة لتفتيش المناطق المحيطة بحوض حمرين، بمشاركة قوات الجيش العراقي والشرطة الاتحادية والرد السريع والحشد الشعبي وإسناد طيران الجيش والقوة الجوية".
وفي وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، أمس الأحد، عن إطلاق عملية عسكرية، لملاحقة بقايا تنظيم "داعش"، الإرهابي (محظور في روسيا وعدة دول أخرى) في محافظة ديالى.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بيان للخلية أن القطعات الأمنية باشرت مهام تفتيش وتطهير السلسلة الجبلية المحيطة ببحيرة حمرين والمناطق المحاذية لها شمال السعدية في ديالى.
وأوضحت أن قطعات لواء القوات الخاصة الثاني بالفرقة قوات خاصة وقطعات من الفرقة المدرعة التاسعة وقطعات من الفرقة الخامسة بالجيش العراقي شاركت في هذه العملية.
وأشارت إلى أن هذه القطعات تقوم بتفتيش السلسلة الجبلية غرب بحيرة حمرين.
وذكرت أن لواء الرد السريع الثاني مع فوج المهمات الخاصة من قيادة الشرطة الاتحادية شاركا أيضا في العملية، وبينت الخلية أن هذه العملية يجري تنفيذها بإسناد جوي من قبل طيران الجيش والقوة الجوية.
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