ردا على العقوبات.. إيران تعلق تعاونها مع دول الاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - وكان الاتحاد الأوروبى فرض عقوبات على قادة الحرس الثورى الإيرانى والباسيج والشرطة ومسؤولين بالسجون، على خلفية قمع تظاهرات 2019. والعقوبات التى تشمل حظرا للسفر وتجميدا للأصول هى أول عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبى على إيران بسبب "انتهاكات لحقوق الإنسان" منذ عام 2013، وفق ما أفادت "رويترز". ومن بين المستهدفين بالعقوبات رئيس الحرس الثورى حسين سلامى وغلام رضا سليمانى قائد الباسيج.

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