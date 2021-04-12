البيت الأبيض: أمريكا لم تشارك فى الهجوم على منشأة نطنز

جدة - نرمين السيد - وقال مسؤول أمريكى لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية: "لقد اطلعنا على التقارير الخاصة بحادثة نطنز النووية فى إيران.. الولايات المتحدة لم تشارك فى هذا الحادث وليس لدينا ما نضيفه حول أسباب الحادث".

وكانت إيران أعلنت، أمس الأحد، تعرض منشأة نطنز النووية إلى عمل إرهابى، استهدف شبكة توزيع الكهرباء فيها، فيما أشارت مصادر استخباراتية إسرائيلية إلى أن الضرر الذى تعرضت له نطنز، يعيد قدرات طهران النووية إلى الوراء.

ووفقًا لما نقلته هيئة البث الإسرائيلية، فإن "الهجوم ألحق أضرارًا جسيمة بأجهزة الطرد المركزى القديمة والجديدة على حد سواء"، فيما رجحت وسائل إعلام إسرائيلية ودولية وقوف الموساد وراء هذه العملية.