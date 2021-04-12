مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الثاني من خلال وزارة التعليم بالمملكة

مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الثاني وزارة التعليم بالمملكة، أعلنت وزارة التعليم في المملكة السعودية على مستوى مكاتب التعليم والمدارس والإدارة التعليمية بالمملكة السعودية وكذلك في رياض الأطفال ومعاهد التربية الخاصة عن التعميم الذي تم إصداره من قبل وزارة التعليم بالمملكة السعودية، مؤكدة أن الاختبارات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني في المرحلة الابتدائية سوف تبدأ 1/9 1442 هجرياً وبالتالي سوف تبدأ إجازة رياض الأطفال المرحلة الابتدائية يوم 10/ 9 /1442 هجرياً الموافق الخميس.

تعميم وزارة التعليم بالمملكة

وأكدت الوزارة أن الاختبارات الخاصة بالمرحلة المتوسطة والثانوية تم تحديدها على أن تبدأ يوم الأحد 69 1442 هجرياًٍ، وبالتالي سوف يتمكنوا من الحصول على الإجازة بدءا من 17/9 1442.

وقد تم إصدار هذا القرار من قبل نائب وزير التعليم بالمملكة السعودية 22/8 1442 وسوف يتم العمل على تقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني جميع الطلاب والطالبات

مكافآت واعانات وزارة التعليم

تم الاعلان بشكل رسمي من قبل وزارة التعليم بالمملكة السعودية وجميع المعاهد والكليات التي تتعلق بإدراج الطلاب المسيرات، وأكد أنه سوف يتم العمل على تنفيذها على جميع قيادات المدارس أنه يتم صرف مكافاة لجميع الطلاب والطالبات.

وذلك من خلال التواصل مع أولياء الأمور حتى يتمكن أبنائهم من الحصول على جميع مكافآت واعانات سوف يتم ابلاغ بشكل رسمي على أهمية كشف حساب بنكي باسم الطالب أو الطالبة، وبالتالي لا يتم اضافة اسم الطالب أو الطالبة بالمسيرات في حالة عدم وجود رقم الحساب مصدق من البنك.

وأكدت وزارة التعليم أن ينبغي ان يكون هذا الحساب باسم الطالب أو الطالبة وسوف يتم العمل على مراجعة جميع البيانات والأوقاف الخاصه بالحسابات البنكية وسوف يتم تحديث جميع الأرقام وذلك من خلال نظام نور بشكل دائم، وبالتالي تم التأكيد على هذا التعاون على أهمية عدم اضافه اسم أي طالب أو طالبة في المسيرات في حالة السجل الاجتماعي الـ البيانات أو عدم وجود حسابات بنكية نقطة وبالتالي يتم تسجيله بالمسير في حالة تطابق الهوية الوطنية أو من خلال سجل الأسرة مع أهمية وجود رقم الايبان يتم صرف جميع مكافاه الطلاب في وقتها المحدد بدون حدوث أي تاخير.