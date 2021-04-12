خدمات مبايعه المركبات عبر ابشر الكترونيا في دقائق

مبايعه المركبات عبر ابشر الكترونيا من اهم الخدمات التي تم إطلاقها بالمملكة العربية السعودية والتي أعلنت عنها منصة ابشر عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي كما انه تم الإعلان أيضا علي الخدمات الجديدة من ابشر إلكترونيا و كيفيه إصدار جواز و تجديد الجواز أيضا الكترونيا من منصة ابشر، والآن سوف نقوم بشرح خدمه مبايعه المركبات والشروط اللازمة تجاه الخدمة وكيفيه الوصول للخدمه بالتفصيل من خلال هذه المقالة.

مبايعه المركبات عبر ابشر

أعلنت منصة ابشر عن خدمات مبايعه المركبات الكترونيا والتي تمكن الأفراد من بيع مركبه ونقل ملكيتها الكترونيا في دقائق قليله بعد الاتفاق مع المشتري وتمام الفحص الخاص بالمركبة، كما أن المملكة تعمل علي تقديم جميع الخدمات الكترونيا وذلك وفقا لرؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلي التحول الرقمي والتكنولوجي بالمملكة نظرا لتقدم وساءل الاتصال فيها، كما أن المنصة أعلنت عن المستفيدين من الخدمة وهم المواطن والمقيم المفعلين بمنصة ابشر الإلكترونية كما أعلنت أيضا عن الرسوم المقررة للخدمه وهي 230 ريال كما أعلنت أيضا بعد اختيار وتسليم المركبة سيتم نقل ملكيتها مباشره للمشتري الجديد وتحويل قيمه المركبة للبائع، كما يجب أن يكون كل من البائع والمشتري لديهم حساب مفعل لأبشر والتأكد من وجود حساب بنكي خاص بكل من البائع والمشتري.

شروط مبايعه المركبات

أعلنت منصة ابشر عن الشروط اللازمة والتي يجب توافرها في المستفيد من الخدمة والتي تكتمن في النقاط الأتية:

يجب تسديد جميع الرسوم المتعلقة بالخدمة.

معاينه المركبة من قبل المشتري والاتفاق علي السعر.

التأكد من عدم وجود أي مخالفات مروريه علي المشتري.

التقاء الطرفين بعد أتمام عمليه الشراء وتسليم المركبة.

كيفيه مبايعه المركبات

أعلنت منصة ابشر عن طريقه وكيفيه مبايعه المركبات الكترونيا والتي سوف نشرحها لكم من خلال الأتي والتي يجب اتباعها لضمان نجاح الخدمة وهي كالاتي: