يتسائل الكثيرون عن طريقة تمديد صلاحية شريحة سوا بدون شحن وذلك بعدما أطلقت شركة سوا مبادرة لإعادة تشغيل شرائحها التي انتهت صلاحيتها، ومن الجدير بالذكر أن الشركة قامت بذلك حتى تساعد الأفراد على شحن الشريحة والاستفادة منها بدلا من شراء جديدة.

متى تفصل شريحة سوا

بعد تفعيل شريحة سوا للمرة الأولى يتوجب عليك شحنها ببعض من الرصيد، وذلك حتى تبدأ في استخدامها، ومن الجدير بالذكر أن الشركة تشترط على عملائها أن يستمروا في شحن الرصيد حتى تبقى الشريحة في وضع العمل، ولكن في حال إهمال الشحن لمدة تصل إلى 90 يوما يتم فصل الشريحة.

كيف اعرف متى تنتهى شريحة سوا

بالطبع لن تقوم بمراقبة هاتفك طوال الوقت لتعلم متى ستنتهى مدة السماح من شركة سوا، ولكن الشركة تقوم بتحذيرك قبل انتهاء مدة التسعين يوما على شحن الرصيد لآخر مرة، كما وأن الشركة ترسل لك رسالة قبل فصل الشريحة نهائيا، ويحنها ستعلم بأن الشريحة لم تعد تعمل، كما وأن علامة الشريحة أعلى الشاشة ستختفي.

تمديد صلاحية شريحة سوا بدون شحن

حتى تتمكن من تمديد صلاحية شريحة سوا دون شحن الرصيد، فعليك أن تقوم بما يلي:

عليك أن تتواصل مع فرع الشركة الأقرب لك حتى تطلب مدة سماح والتي تصل إلى 60 يوما.

ستبدأ الشريحة بالعمل من جديد دون القيام بالشحن الفوري، ولكن إذا تعديت مدة الستين يوما دون شحن الرصيد فستلغى الشريحة نهائيا.

طريقة شحن شريحة سوا بدون رقم الهوية

بعد التعرف على تمديد صلاحية الشريحة بدون شحن عليك أن تتعلم طريقة شحن الرصيد حتى لا تقع في مأزق انتهاء الصلاحية من الأساس، ويمكنك الشحن دون إرسال رقم الهوية من خلال الطريقة التالية: