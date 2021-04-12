وفيات كورونا فى أوروبا تتجاوز عتبة المليون

جدة - نرمين السيد - وأعلنت الاتحاد الأوروبى، فى وقت سابق اليوم الاثنين، أنه سيتسلم 50 مليون جرعة من لقاح جونسون آند جونسون قبل يونيو المقبل.
وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، قد أكدت أنها لم تعثر على علاقة سببية بين التطعيم ضد كورونا بلقاح جونسون آند جونسون والجلطات الدموية، مؤكدة أنها تواصل التحقيق وتقييم بعض الحالات.
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