الولايات المتحدة وصندوق النقد يطالبان بتخفيف ديون السودان

جدة - نرمين السيد - دعت الولايات المتحدة الأمريكية، وصندوق النقد الدولى، اليوم الاثنين، ما يزيد عن 20 دولة إلى دعم عملية تخفيف ديون السودان، بعد أن أحرز البلد العربى تقدما فى تنفيذ إصلاحات اقتصادية.





وجاءت الدعوة خلال لقاء فى الفضاء الافتراضى مع ممثلين من أكثر من 20 دولة ومن نادى باريس. ونظم اللقاء نائب وزارة الخزانة الأمريكية آندى بوكول، صباح الاثنين والمبعوث الأمريكى الخاص للسودان دونالد بوث، حسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية. وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية فى بيان، أن الهدف هو مساعدة السودان فى الحصول على تخفيف للديون بموجب المبادرة لصالح الدول الفقيرة المثقلة بالديون. وفى نهاية مارس الماضى، قدمت واشنطن مساعدات بقيمة 1.15 مليار دولار للسودان لمساعدته على سداد ديونه للبنك الدولى. وقدر صندوق النقد الدولى والبنك الدولى ديون السودان بنحو 49.8 مليار دولار فى نهاية عام 2019. وقالت المؤسستان إن السودان أصبح مؤهلا للحصول على مساعدات بموجب المبادرة لصالح البلدان الفقيرة المثقلة بالديون التى تسمح بتخفيف ديون البلدان الفقيرة.

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