خادم الحرمين يدعو المسلمين لنبذ الخلافات بمناسبة رمضان

جدة - نرمين السيد - وقال خادم الحرمين، فى كلمة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، "نجحت جهود السعودية الكبيرة فى التصدى لوباء فيروس كورونا المستجد، ونأمل من الجميع الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقدم للحصول على اللقاح".

وأضاف "نعتز بإجراءات المملكة والتقنيات الحديثة المُتخَذَة لسلامة قاصدى الحرمين، ونشكر الله على الجهود العلمية باكتشاف اللقاحات للوقاية من الوباء".