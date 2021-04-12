مصرع 34 مهاجرًا قبالة سواحل جيبوتى

جدة - نرمين السيد - وقال المدير الإقليمى لمنظمة الهجرة الدولية لشرق إفريقيا والقرن الإفريقى محمد عبدى كير، بحسب "وكالة الأنباء السعودية": "إن 34 مهاجراً توفوا بشكل مأساوى قبالة ساحل جيبوتى بعد غرق قاربهم"، موضحاً أن مهربى البشر قاموا بنقل هؤلاء المهاجرين. وأشار إلى أن الحادث المأساوى يعد الثانى من نوعه خلال شهر واحد، مذكراً بحادث مماثل حديث وقع الشهر الماضى، وأسفر عن مقتل حوالى 20 مهاجراً وإصابة آخرين.

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