مقتل مشتبه به وإصابة 3 من الشرطة فى إطلاق نار بجورجيا الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "روسيا اليوم"، أضافت السلطات أن مشتبها به قتل فيما ألقى القبض على آخر. وأوضحت أن الشرطة أوقفت السيارة المسرعة لكن السائق فر من المكان وطاردته الشرطة ثم تعرضت لإطلاق نار من راكب آخر بالسيارة. وأشارت إلى السيارة كانت تسير بسرعة 111 ميلا فى الساعة.

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