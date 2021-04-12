نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر امساكية شهر رمضان 2021 تونس وجميع الصلوات بالمواعيد المحددة من دار الافتاء في المقال التالي
امساكية شهر رمضان 2021 تونس، بدأ بالبحث الكثير من المواطنين في ولاية تونس عن امساكية شهر رمضان 2021 تونس ليتمكنوا من التعرف على الموعد المحدد لصلاة الفجر وذلك لإقامة السحور قبل أذان الفجر بوقت كافِ بالاضافة إلى التعرف على الموعد المحدد للإفطار في شهر رمضان المبارك، ومن المقرر أن يبدأ شهر رمضان المبارك غدًا 13 ابريل/نيسان 2021، لذلك سنتابع معكم امساكية شهر رمضان المبارك.
امساكية شهر رمضان 2021 تونس
في كل مدينة في دولة تونس يحتفل المواطنين بقدوم شهر رمضان المبارك بمختلف الاشكال سواء كان بتزيين المدن والشوارع والمنازل أو بالنزول إلى الصلاة للجماعة في المساجد، وصلاة قيام الليل، وقد أعلنت هيئة البحوث الفلكية في تونس عن امساكية شهر رمضان 2021 تونس ليتعرف المسلم فيها على وقت الصلاة ووقت الأذان.
امساكية شهر رمضان 2021 تونس حسب دار الافتاء
|اليوم
|رمضان
|ميلادي
|فجر
|ظهر
|عصر
|مغرب
|عشاء
|الثلاثاء
|1
|13 أبريل, 2021
|04:14 am
|12:20 pm
|04:00 pm
|06:53 pm
|08:23 pm
|الأربعاء
|2
|14 أبريل, 2021
|04:12 am
|12:20 pm
|04:00 pm
|06:53 pm
|08:23 pm
|الخميس
|3
|15 أبريل, 2021
|04:11 am
|12:19 pm
|04:01 pm
|06:54 pm
|08:24 pm
|الجمعة
|4
|16 أبريل, 2021
|04:09 am
|12:19 pm
|04:01 pm
|06:55 pm
|08:25 pm
|السبت
|5
|17 أبريل, 2021
|04:07 am
|12:19 pm
|04:01 pm
|06:56 pm
|08:26 pm
|الأحد
|6
|18 أبريل, 2021
|04:06 am
|12:19 pm
|04:01 pm
|06:57 pm
|08:27 pm
|الاثنين
|7
|19 أبريل, 2021
|04:04 am
|12:19 pm
|04:01 pm
|06:58 pm
|08:28 pm
|الثلاثاء
|8
|20 أبريل, 2021
|04:02 am
|12:18 pm
|04:02 pm
|06:59 pm
|08:29 pm
|الأربعاء
|9
|21 أبريل, 2021
|04:01 am
|12:18 pm
|04:02 pm
|07:00 pm
|08:30 pm
|الخميس
|10
|22 أبريل, 2021
|03:59 am
|12:18 pm
|04:02 pm
|07:01 pm
|08:31 pm
|الجمعة
|11
|23 أبريل, 2021
|03:57 am
|12:18 pm
|04:02 pm
|07:01 pm
|08:31 pm
|السبت
|12
|24 أبريل, 2021
|03:56 am
|12:18 pm
|04:02 pm
|07:02 pm
|08:32 pm
|الأحد
|13
|25 أبريل, 2021
|03:54 am
|12:17 pm
|04:02 pm
|07:03 pm
|08:33 pm
|الاثنين
|14
|26 أبريل, 2021
|03:53 am
|12:17 pm
|04:02 pm
|07:04 pm
|08:34 pm
|الثلاثاء
|15
|27 أبريل, 2021
|03:51 am
|12:17 pm
|04:03 pm
|07:05 pm
|08:35 pm
|اليوم
|رمضان
|ميلادي
|فجر
|ظهر
|عصر
|مغرب
|عشاء
|الأربعاء
|16
|28 أبريل, 2021
|03:49 am
|12:17 pm
|04:03 pm
|07:06 pm
|08:36 pm
|الخميس
|17
|29 أبريل, 2021
|03:48 am
|12:17 pm
|04:03 pm
|07:07 pm
|08:37 pm
|الجمعة
|18
|30 أبريل, 2021
|03:46 am
|12:17 pm
|04:03 pm
|07:08 pm
|08:38 pm
|السبت
|19
|01 مايو, 2021
|03:45 am
|12:17 pm
|04:03 pm
|07:09 pm
|08:39 pm
|الأحد
|20
|02 مايو, 2021
|03:43 am
|12:16 pm
|04:03 pm
|07:09 pm
|08:39 pm
|الاثنين
|21
|03 مايو, 2021
|03:42 am
|12:16 pm
|04:04 pm
|07:10 pm
|08:40 pm
|الثلاثاء
|22
|04 مايو, 2021
|03:40 am
|12:16 pm
|04:04 pm
|07:11 pm
|08:41 pm
|الأربعاء
|23
|05 مايو, 2021
|03:39 am
|12:16 pm
|04:04 pm
|07:12 pm
|08:42 pm
|الخميس
|24
|06 مايو, 2021
|03:37 am
|12:16 pm
|04:04 pm
|07:13 pm
|08:43 pm
|الجمعة
|25
|07 مايو, 2021
|03:36 am
|12:16 pm
|04:04 pm
|07:14 pm
|08:44 pm
|السبت
|26
|08 مايو, 2021
|03:34 am
|12:16 pm
|04:04 pm
|07:15 pm
|08:45 pm
|الأحد
|27
|09 مايو, 2021
|03:33 am
|12:16 pm
|04:05 pm
|07:16 pm
|08:46 pm
|الاثنين
|28
|10 مايو, 2021
|03:32 am
|12:16 pm
|04:05 pm
|07:16 pm
|08:46 pm
|الثلاثاء
|29
|11 مايو, 2021
|03:30 am
|12:16 pm
|04:05 pm
|07:17 pm
|08:47 pm
|الأربعاء
|30
|12 مايو, 2021
|03:29 am
|12:16 pm
|04:05 pm
|07:18 pm
|08:48 pm
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