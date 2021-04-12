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ننشر امساكية شهر رمضان 2021 تونس وجميع الصلوات بالمواعيد المحددة من دار الافتاء

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عمر شويل - جدة ننشر امساكية شهر رمضان 2021 تونس وجميع الصلوات بالمواعيد المحددة من دار الافتاء - ثقفني

امساكية شهر رمضان 2021 تونس، بدأ بالبحث الكثير من المواطنين في ولاية تونس عن امساكية شهر رمضان 2021 تونس ليتمكنوا من التعرف على الموعد المحدد لصلاة الفجر وذلك لإقامة السحور قبل أذان الفجر بوقت كافِ بالاضافة إلى التعرف على الموعد المحدد للإفطار في شهر رمضان المبارك، ومن المقرر أن يبدأ شهر رمضان المبارك غدًا 13 ابريل/نيسان 2021، لذلك سنتابع معكم امساكية شهر رمضان المبارك.

امساكية شهر رمضان 2021 تونس

في كل مدينة في دولة تونس يحتفل المواطنين بقدوم شهر رمضان المبارك بمختلف الاشكال سواء كان بتزيين المدن والشوارع والمنازل أو بالنزول إلى الصلاة للجماعة في المساجد، وصلاة قيام الليل، وقد أعلنت هيئة البحوث الفلكية في تونس عن امساكية شهر رمضان 2021 تونس ليتعرف المسلم فيها على وقت الصلاة ووقت الأذان.

امساكية شهر رمضان 2021 تونس حسب دار الافتاء

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الثلاثاء 1 13 أبريل, 2021 04:14 am 12:20 pm 04:00 pm 06:53 pm 08:23 pm
الأربعاء 2 14 أبريل, 2021 04:12 am 12:20 pm 04:00 pm 06:53 pm 08:23 pm
الخميس 3 15 أبريل, 2021 04:11 am 12:19 pm 04:01 pm 06:54 pm 08:24 pm
الجمعة 4 16 أبريل, 2021 04:09 am 12:19 pm 04:01 pm 06:55 pm 08:25 pm
السبت 5 17 أبريل, 2021 04:07 am 12:19 pm 04:01 pm 06:56 pm 08:26 pm
الأحد 6 18 أبريل, 2021 04:06 am 12:19 pm 04:01 pm 06:57 pm 08:27 pm
الاثنين 7 19 أبريل, 2021 04:04 am 12:19 pm 04:01 pm 06:58 pm 08:28 pm
الثلاثاء 8 20 أبريل, 2021 04:02 am 12:18 pm 04:02 pm 06:59 pm 08:29 pm
الأربعاء 9 21 أبريل, 2021 04:01 am 12:18 pm 04:02 pm 07:00 pm 08:30 pm
الخميس 10 22 أبريل, 2021 03:59 am 12:18 pm 04:02 pm 07:01 pm 08:31 pm
الجمعة 11 23 أبريل, 2021 03:57 am 12:18 pm 04:02 pm 07:01 pm 08:31 pm
السبت 12 24 أبريل, 2021 03:56 am 12:18 pm 04:02 pm 07:02 pm 08:32 pm
الأحد 13 25 أبريل, 2021 03:54 am 12:17 pm 04:02 pm 07:03 pm 08:33 pm
الاثنين 14 26 أبريل, 2021 03:53 am 12:17 pm 04:02 pm 07:04 pm 08:34 pm
الثلاثاء 15 27 أبريل, 2021 03:51 am 12:17 pm 04:03 pm 07:05 pm 08:35 pm
اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الأربعاء 16 28 أبريل, 2021 03:49 am 12:17 pm 04:03 pm 07:06 pm 08:36 pm
الخميس 17 29 أبريل, 2021 03:48 am 12:17 pm 04:03 pm 07:07 pm 08:37 pm
الجمعة 18 30 أبريل, 2021 03:46 am 12:17 pm 04:03 pm 07:08 pm 08:38 pm
السبت 19 01 مايو, 2021 03:45 am 12:17 pm 04:03 pm 07:09 pm 08:39 pm
الأحد 20 02 مايو, 2021 03:43 am 12:16 pm 04:03 pm 07:09 pm 08:39 pm
الاثنين 21 03 مايو, 2021 03:42 am 12:16 pm 04:04 pm 07:10 pm 08:40 pm
الثلاثاء 22 04 مايو, 2021 03:40 am 12:16 pm 04:04 pm 07:11 pm 08:41 pm
الأربعاء 23 05 مايو, 2021 03:39 am 12:16 pm 04:04 pm 07:12 pm 08:42 pm
الخميس 24 06 مايو, 2021 03:37 am 12:16 pm 04:04 pm 07:13 pm 08:43 pm
الجمعة 25 07 مايو, 2021 03:36 am 12:16 pm 04:04 pm 07:14 pm 08:44 pm
السبت 26 08 مايو, 2021 03:34 am 12:16 pm 04:04 pm 07:15 pm 08:45 pm
الأحد 27 09 مايو, 2021 03:33 am 12:16 pm 04:05 pm 07:16 pm 08:46 pm
الاثنين 28 10 مايو, 2021 03:32 am 12:16 pm 04:05 pm 07:16 pm 08:46 pm
الثلاثاء 29 11 مايو, 2021 03:30 am 12:16 pm 04:05 pm 07:17 pm 08:47 pm
الأربعاء 30 12 مايو, 2021 03:29 am 12:16 pm 04:05 pm 07:18 pm 08:48 pm

 

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